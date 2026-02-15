Vijay Devarakonda Meets CM Revanth: కొన్ని రోజులుగా విజయ్ దేవరకొండ రష్మికల వివాహం ఫిబ్రవరిలోనే జరనుందనే అంశానికి తెరపడిందా? నిన్న తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని స్టార్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ కలిసిన ఫోటో నెట్టింటా హల్చల్ చేస్తోంది. దీంతో ఫిబ్రవరి 26న పెళ్లి సందర్భంగా సీఎంకు శుభలేఖ ఇచ్చి ఆహ్వానించడానికే కలిశారనే వార్త వైరల్ అవుతోంది.
స్టార్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ నిన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని కలిశారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ నెల 26వ తేదీనే రష్మిక విజయ్ పెళ్లి జరగనుంది. అందుకే సీఎం రేవంత్ను కలిశారనే వార్త వైరల్ అవుతుంది. అదే విధంగా మార్చి 4న రిసెప్షన్ జరగనుందనే ప్రచారానికి కూడా బలం చేకూరింది
మొదట్లో వీరి వివాహం ఉదయపూర్ కోట వేదికగా జరగనుంది. ఆ తర్వాత రిసెప్షన్ హైదరాబాద్ వేదికగా జరుగుతుందనే ప్రచారం జరిగింది. దీనికి మనం మరింత బలం చేకూరేలా సీఎం రేవంత్ను విజయ్ దేవరకొండ కలిశారు. అయితే స్టార్ హీరో విజయ్ రేవంత్ రెడ్డిని తన పెళ్లి లేదా విందుకు ఆహ్వానించినట్లు టాలీవుడ్ వర్గాలు కూడా ఇదే చెబుతున్నాయి
ఇక ఫిబ్రవరి 2వ తేదీన వీరి పెళ్లి జరగనుంది అనే వార్త కూడా హల్చల్ అవడంతో ఫాన్స్ ఒక్క సారిగా షాక్ అయ్యారు. దానికి సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ కావడమే ప్రధానం. అయితే ఆ తర్వాత విశ్వసనీయ వర్గాల ప్రకారం ఫిబ్రవరి 26వ తేదీన పెళ్లి డేట్ ఫిక్స్ అయిందని తెలిసింది.
తాజాగా ఫిబ్రవరి 26 కు కొన్ని రోజులే ఉండగా విజయ్ సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని కలవడంతో ఈ వార్త మరింత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. అయితే అధికారికంగా వీరి పెళ్లి వెన్యూ మాత్రం బయటికి రాలేదు. కానీ, విజయ్ దేవరకొండ రష్మిక మందన్నాలు ఉదయ్పూర్ కోట వేధికగా పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారని, హైదరాబాద్లో రిసెప్షన్ జరగనుందని అని కొన్ని రోజులుగా వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి.
విజయ్ రష్మికలు కలిసి 'డియర్ కామ్రేడ్',' గీతగోవిందం' సినిమాల్లో నటించారు. ఆ సమయంలో వీరు ప్రేమలో పడి ఆ తర్వాత పెళ్లి చేసుకోబోతున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. ఇక విజయ్ దేవరకొండ రష్మికకు సపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది.