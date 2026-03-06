English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Rashmika Mandanna: పెళ్లి జరిగి వారం కూడా కాలేదు.. అప్పుడే ఆశ్చర్యకరమైన నిర్ణయం తీసుకున్న రష్మిక..!

Rashmika Mandanna: పెళ్లి జరిగి వారం కూడా కాలేదు.. అప్పుడే ఆశ్చర్యకరమైన నిర్ణయం తీసుకున్న రష్మిక..!

Vijay Rashmika: టాలీవుడ్‌లో ప్రముఖ జంటగా మారిన విజయ్ దేవరకొండ.. రష్మిక మందన్న పెళ్లయిన వెంటనే కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ప్రస్తుతం విజయ్ దేవరకొండ నటిస్తున్న తాజా సినిమా రణబాలి. ఈ చిత్రంలో రష్మిక మందన్న హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్నారు. పెళ్లి కార్యక్రమాల కారణంగా కొంతకాలం షూటింగ్‌కు విరామం తీసుకున్న ఈ జంట ప్రస్తుతం తీసుకున్న నిర్ణయం మాత్రం అందరిని షాక్ కి గురిచేస్తుంది. 
1 /6

సినీ వర్గాల నుంచి అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం రణబాలి సినిమా కొత్త షూటింగ్ షెడ్యూల్ ఈ నెల 12వ తేదీ నుంచి ప్రారంభం అయ్యే అవకాశం ఉంది. పెళ్లి తరువాత ఇద్దరూ కలిసి కెమెరా ముందు కనిపించబోతున్న మొదటి సినిమా కావడంతో అభిమానుల్లో ప్రత్యేక ఆసక్తి ఏర్పడింది.

2 /6

పెళ్లి తరువాత ఒక నెలపాటు సినిమాల నుంచి దూరంగా ఉండాలని మొదట విజయ్.. రష్మిక భావించినట్టు సమాచారం. అయితే ప్రస్తుతం చేతిలో ఉన్న రణబాలి సినిమా పనులు పూర్తి చేయాలని ఇద్దరూ నిర్ణయించుకున్నారని సినీ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. అందుకే ఎక్కువ గ్యాప్ తీసుకోకుండా మళ్లీ షూటింగ్‌లో పాల్గొనాలని వారు నిర్ణయించుకున్నట్టు తెలుస్తోంది.

3 /6

ఈ చిత్రానికి దర్శకుడు రాహుల్ సాంకృత్యన్. గతంలో విజయ్ దేవరకొండతో కలిసి ఆయన ‘టాక్సీవాలా’ అనే విజయవంతమైన సినిమా చేశారు. ఇప్పుడు ఈ ఇద్దరి కాంబినేషన్‌లో మరోసారి సినిమా రావడంతో అభిమానుల్లో ఆసక్తి పెరిగింది.

4 /6

ఈ సినిమా కథ బ్రిటిష్ పాలన కాలంలో జరిగిన కొన్ని సంఘటనల ఆధారంగా రూపొందించబడినట్టు తెలుస్తోంది. 19వ శతాబ్దంలో బ్రిటిష్ పాలకుల అణచివేతకు వ్యతిరేకంగా పోరాడే స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడిగా విజయ్ దేవరకొండ కనిపించనున్నారు.

5 /6

ఈ సినిమాలో విజయ్ దేవరకొండ “రణబాలి” అనే ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్నారు. రష్మిక మందన్న “జయమ్మ” అనే పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఇటీవల విడుదలైన వారి ఫోటోలో పాతకాలపు వాతావరణాన్ని ప్రతిబింబించేలా ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేసిన లుక్ అభిమానులను ఆకట్టుకుంది.

6 /6

అదే సమయంలో హాలీవుడ్ నటుడు ఆర్నాల్డ్ వోస్లూ ఈ సినిమాలో బ్రిటిష్ అధికారిగా ప్రతినాయకుడి పాత్రలో నటిస్తున్నట్టు సమాచారం. ఈ సినిమా పాన్ ఇండియా స్థాయిలో రూపొందుతోంది. హైదరాబాద్, కర్నూలు సహా పలు ప్రాంతాల్లో చిత్రీకరణ జరగనుంది. మొత్తం మీద పెళ్లి తర్వాత విజయ్.. రష్మిక కలిసి నటిస్తున్న ఈ సినిమా అభిమానుల్లో మంచి ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది.

Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna Ranabaali movie Vijay Rashmika Wedding Ranabaali shooting update vijay deverakonda new movie

Next Gallery

Jacob Bethell: టీమిండియా‌ గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తించిన 22 ఏళ్ల కుర్రాడు.. సెంచరీతో జాకబ్ బెథెల్ వీరవిహారం..!