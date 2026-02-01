Vijay Rashmika: విజయ్ దేవరకొండ.. రష్మిక మందన్నల పెళ్లిపై బిగ్ న్యూస్! ముహూర్తం ఏ రోజు? వెన్యూ ఎక్కడంటే?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Vijay Devarakonda Rashmika Mandanna Wedding Date Out: రేపే విజయ్ దేవరకొండ రష్మిక మందన్నాల పెళ్లి అనే ప్రచారం కొనసాగుతుంది. ఈ నేపథ్యం ఫ్యాన్స్ ఈ సడన్‌ షాక్‌ ఏంటి? అని ఆశ్చర్యపోతున్నారు. టాలీవుడ్ మోస్ట్ హ్యాపెనింగ్‌ పెయిర్‌ రష్మిక విజయ్ దేవరకొండలు రేపు పెళ్లి చేసుకున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో కూడా ఓ వీడియో వైరల్ అవుతుంది. అయితే వీరిద్దరి అసలు వెడ్డింగ్ డేట్ లాక్ అయిపోయింది. వెన్యూ కూడా రివిల్ అయిపోయింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
1 /5

 టాలీవుడ్ మోస్ట్ హపెనింగ్ పెయిర్‌ రష్మిక, విజయ్ దేవరకొండలో ఫిబ్రవరి 2వ తేదీన వివాహం చేసుకుంటున్నారని ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. ఉదయపూర్ వేదికగా వారు పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారు. దీంతో పెళ్లి డేట్ సడన్‌గా రివీల్ అవ్వడంతో విజయ్‌ రష్మిక ఫ్యాన్స్‌ అంతా షాక్‌కు గురవుతున్నారు.  

2 /5

 ఓ వీడియోలో ఇద్దరు యువతులు విజయ్ దేవరకొండ రష్మిక పెళ్లి వెన్యూ అని ఉదయపూర్ కోట వద్ద పెళ్లి ఏర్పాట్లకు సంబంధించిన వీడియోను రివిల్ చేశారు. దీంతో వీరి పెళ్లి ఫిబ్రవరి రెండో తేదీన జరిగిపోతోందా? అని ఫ్యాన్ షాక్‌కు గురయ్యారు. ఆ వీడియో కూడా ఉదయ్‌పూర్‌ కోట వద్ద తీసిన ఫోటోస్‌.   

3 /5

 అయితే శుక్రవారం రాత్రి రష్మిక ముంబై బయలుదేరిన సంగతి తెలిసిందే. కానీ,విజయ్‌ రష్మికలకు సంబంధించిన పెళ్లి డేట్ బయటకు వచ్చింది. అసలు డేట్ రేపు కాదు.. ఫిబ్రవరి 26వ తేదీన వీరి పెళ్లి డేట్ ఫిక్స్ అయిపోయింది.  

4 /5

 అయితే విశ్వసనీయ వర్గాల ప్రకారం వీరిద్దరి వివాహం ఉదయపూర్ వేదికగా కూడా జరగనుంది. ఫిబ్రవరి 26న వీళ్లు మూడుముళ్ల బంధంతో ఒక్కటి కానున్నారు. రిసెప్షన్ కి సంబంధించి డేట్  వెన్యూ మాత్రం బయటకు రాలేదు.  

5 /5

 ఇక విజయ్ దేవరకొండ రష్మిక మందన్నలకు ఒక సపరేట్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉందని అందరికి తెలుసు. వీరిద్దరూ కలిసి గీతగోవిందం, డియర్ కామ్రేడ్ వంటి సినిమాల్లో నటించారు. పలుమార్లు వీరిద్దరూ ప్రేమలో ఉన్నట్లు కూడా సోషల్ మీడియా ద్వారా తెలిసింది. ఆ తర్వాత వీరు నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు.  

Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna wedding Vijay Rashmika wedding date Vijay Deverakonda marriage news

