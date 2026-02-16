English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Vijay-Rashmika: విజయ్ దేవరకొండ – రష్మిక మందన్నా పెళ్లి కార్డు వైరల్.. వెడ్డింగ్, రిసెప్షన్ ఎప్పుడంటే..?

Vijay-Rashmika: విజయ్ దేవరకొండ – రష్మిక మందన్నా పెళ్లి కార్డు వైరల్.. వెడ్డింగ్, రిసెప్షన్ ఎప్పుడంటే..?

Vijay Deverakonda-Rashmika Mandanna: టాలీవుడ్ మోస్ట్ క్రేజీ కపుల్ విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నా పెళ్లిపై గత కొంతకాలంగా పుకార్లు వస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈ రూమర్స్ అన్నింటికి చెక్ పెడుతూ.. వీరిద్దరూ త్వరలోనే వివాహ బంధంతో ఒక్కటి కాబోతున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే వీరి పెళ్లి ఇన్విటేషన్ కార్డు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.
 
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నా గత కొన్నేళ్లుగా ప్రేమించుకొని, డేటింగ్ చేసి ఇటీవల సైలెంట్‌గా ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ కపుల్ ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంటారా అని అటు అభిమానులతో పాటు ఇటు సినీ ప్రముఖులు కూడా ఎదురుచూస్తున్నారు.   

తాజాగా విజయ్ – రష్మిక పెళ్లి పత్రిక వైరల్‌గా మారింది. ఇది ఒక బాక్స్‌లో సింపుల్‌గా ఒక లెటర్‌లా ఉంది. ఇందులో విజయ్ తన పెళ్లికి పిలుస్తున్నట్టు ఉంది. ఇది విజయ్ తరపున ఇచ్చే వెడ్డింగ్ కార్డ్ అని తెలుస్తుంది. ఈ పెళ్లి కార్డులో విజయ్ రష్మికల పెళ్లి, రిసెప్షన్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి.  

ఇక వీరి వివాహం ఫిబ్రవరి 26న అత్యంత వైభవంగా రాజస్థాన్ ఉదయ్ పూర్‌లోని ఓ ప్యాలెస్‌లో జరగనుంది. కేవలం కుటుంబ సభ్యులు మరియు అత్యంత సన్నిహితుల సమక్షంలోనే ఈ వేడుకను నిర్వహించ తలపెట్టినట్లు తెలుస్తోంది.   

పెళ్లి తర్వాత రిసెప్ష‌న్ మార్చి 4న హైదరాబాద్ బంజార్‌హిల్స్‌లోని తాజ్‌కృష్ణ‌లో జ‌ర‌గ‌నుంది. దీంతో ఫ్యాన్స్ వీరి పెళ్లి ఫోటోల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ప్రస్తుతం విజయ్ దేవరకొండ ఇచ్చిన పెళ్లి పత్రిక సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.  

ఇప్పటికే అతిథులకు ఆహ్వాన పత్రికలు కూడా అందుతున్నట్లు సమాచారం. ఇటీవల విజయ్ దేవరకొండ సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని కలిసి వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్ ఇచ్చి.. తన పెళ్లికి ఆహ్వానించాడు.  

