Vijay-Rashmika:ఎంగేజ్మెంట్ తర్వాత తొలిసారి ఒకే స్టేజిపై రష్మిక, విజయ్.. ఇప్పటికైనా చెప్తారా..? లేదా..?

Vijay Devarakonda-Rashmika Mandanna: రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ.. గత కొన్ని రోజులుగా ఈ ప్రేమ పక్షుల గురించే అంతా మాట్లాడుకుంటున్నారు. గత కొన్నేళ్లుగా డేటింగ్ చేస్తున్న వీరిద్దరూ.. రీసెంట్గానే ఎంగేజ్మెంట్ కూడా చేసుకున్నారు. ఈ విషయం గురించి మాత్రం అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. అయితే త్వరలో ఈ లవ్ బర్డ్స్ ఒకే స్టేజిపై కనిపించబోతున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. మరి అప్పుడైనా ఎంగేజ్మెంట్ గురించి చెబుతారేమోనని ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూస్తున్నారు.
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న టాలీవుడ్ సూపర్ జోడిల్లో టాప్ ప్లేస్లో ఉంటారు. గీతా గోవిందాం, డియర్ కామ్రెడ్ సినిమాల్లో వీరిద్దరూ కలిసి నటించారు. ఇక గీతా గోవిందాం సినిమా సెట్లో వీరి ప్రేమ మొదలైంది. అయితే ఈ ఇద్దరూ మాత్రం ఎప్పుడూ తమ లవ్ లైఫ్పై ఎలాంటి క్లారిటీ ఇవ్వలేదు. తరచుగా వెకేషన్స్ వెళ్లడం, సీక్రెట్గా కలుసుకోవడం వంటివి బయటికొచ్చినప్పటికీ.. విజయ్, రష్మిక దాని గురించి ఎప్పుడూ ఓపెన్గా మాట్లాడలేదు.
ఇటీవల కొన్ని రోజుల క్రితం నిశ్చితార్థం చేసుకున్నప్పటికీ.. ఈ విషయం వాళ్లు అధికారికంగా ప్రకటించకపోయినా విజయ్, రష్మిక టీమ్ మీడియాకు సమాచారం ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత వాళ్లిద్దరి వేళ్లకు కొత్త రింగ్స్ కూడా కనబడటంతో.. ఎంగేజ్మెంట్ జరిగినట్లు అంతా ఫిక్స్ అయ్యారు.
నిశ్చితార్థం తర్వాత కూడా రష్మిక, విజయ్ ఎక్కడా దీని గురించి మాట్లాడట్లేదు. ఈ క్రమంలో తాజాగా ఓ న్యూస్ వైరల్ అవుతుంది. నవంబర్ 7న రష్మిక ది గర్ల్ ఫ్రెండ్ మూవీతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ప్రస్తుతం మూవీ యూనిట్ ప్రమోషన్స్లో బిజీగా ఉంది.
అయితే ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కి విజయ్ దేవరకొండ గెస్ట్గా హాజరవుతాడని టాలీవుడ్లో టాక్ నడుస్తుంది. దీంతో ఎంగేజ్మెంట్ తర్వాత మొదటిసారి విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న కలిసి ఒకే స్టేజిపై కనిపించబోతున్నారని ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూస్తున్నారు.
దీనిపై ఇంకా అధికారిక ప్రకటన లేదు. ఇదే ఇజమైతే ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో విజయ్, రష్మిక ఏం మాట్లాడతారు..? ఇప్పటికైనా అధికారికంగా వాళ్ల ఎంగేజ్మెంట్, పెళ్లి గురించి చెప్తారా..? లేదా..? అనే చర్చ నడుస్తుంది.