Vijay Rashmika: ఒక్క రాత్రికి ఏకంగా రూ.2.3 లక్షలు ఖర్చుపెట్టిన విజయ్ దేవరకొండ-రష్మిక..!

Rashmika Mandanna :టాలీవుడ్ స్టార్లు విజయ్ దేవరకొండ.. రష్మిక మందన్న ఇటీవల తమ థాయ్లాండ్ ట్రిప్తో వార్తల్లో నిలిచారు. సాధారణ హనీమూన్లా కాకుండా, వీరు “బడ్డీమూన్” స్టైల్లో ఫ్రెండ్స్తో కలిసి ఈ ట్రిప్ను ఎంజాయ్ చేశారు.
ఉదయపూర్లో సింపుల్గా పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత, ఈ జంట థాయ్లాండ్లోని అందమైన ప్రదేశమైన కోహ్ సమూయికి వెళ్లింది. అక్కడ వారు లగ్జరీగా ఉండటానికి “విల్లా కో కోన్” అనే విల్లాను బుక్ చేశారు. ఈ విల్లా సముద్రం పక్కన కొండపై ఉండి చాలా అందంగా ఉంటుంది.
ఈ విల్లాలో మొత్తం ఏడు పెద్ద బెడ్రూమ్స్ ఉన్నాయి. పెద్ద గ్రూప్ ఉండేందుకు ఇది చాలా బాగుంటుంది. ఇంటి లోపల పెద్ద హాల్, సాఫ్ట్ సోఫాలు, పెద్ద కిటికీలు ఉంటాయి. అందులోకి వెలుతురు బాగా వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్తో కూర్చొని టైమ్ స్పెండ్ చేయడానికి మంచి వాతావరణం ఉంటుంది.
ఇక ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం కూడా చాలా ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. పూల్ టేబుల్, ఫుట్బాల్ గేమ్స్, డార్ట్ బోర్డ్ వంటి గేమ్స్ ఉన్నాయి. అలాగే పెద్ద డైనింగ్ టేబుల్ ఉండి అందరూ కలిసి భోజనం చేయవచ్చు. కిచెన్ కూడా మోడ్రన్గా ఉండి, పిజ్జా చేయడానికి ప్రత్యేక ఓవెన్ కూడా ఉంది.
బయటకు వెళ్తే ఇంకా అందంగా ఉంటుంది. సముద్రాన్ని చూస్తూ ఉండే ఇన్ఫినిటీ స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉంది. గ్రీన్ గార్డెన్, రిలాక్స్ అయ్యే ప్రదేశాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇంకో చిన్న స్విమ్మింగ్ పూల్ కూడా ఉంది.
విజయ్ దేవరకొండ.. రష్మిక మందన్న తమ ట్రిప్ వీడియోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. వారు కలిసి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడం, డ్యాన్స్ చేయడం వంటి క్యూట్ మూమెంట్స్ అందరిని ఆకట్టుకున్నాయి. ఈ లగ్జరీ ట్రిప్ ఖర్చు కూడా చాలా ఎక్కువే. ఈ విల్లా ఒక్క రాత్రికి దాదాపు ₹2.3 లక్షలు ఖర్చవుతుంది. మొత్తానికి ఇంత ఖర్చు పెట్టి ట్రిప్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఈ జంట.