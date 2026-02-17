Vijay Rashmika: హైదరాబాద్‌ వేదికగా విజయ్‌ రష్మికల వివాహ రిసెప్షన్‌.. ఏ ఐకానిక్‌ హోటల్‌ తెలిస్తే..?

Vijay Devarakonda Rashmika Reception In Hyderabad Hotel: ఫిబ్రవరి 26వ తేదీన హీరో హీరోయిన్లు విజయ్ దేవరకొండ రష్మికలు పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారన్న వార్త నెట్టింట హల్చల్ చేస్తోంది. వీరి పెళ్లికి సంబంధించిన వెడ్డింగ్ కార్డు కూడా వైరల్ అవుతుంది . అయితే ఈ జంట వివాహ విందు హైదరాబాద్ వేదికగా జరగనుందట. 2026 మార్చి 4వ తేదీ హైదరాబాద్ తాజ్ కృష్ణ హోటల్ వేదికగా జరుగుతోందని వార్త కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
హీరో విజయ్ దేవరకొండ హీరోయిన్ రష్మిక మందన ఫిబ్రవరి 26వ తేదీన ఉదయపూర్ వేదికగా పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారనే వార్తలు హల్చల్ చేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో వీరి పెళ్లికి సంబంధించిన వివాహ విందు కూడా హైదరాబాద్ తాజ్ కృష్ణ హోటల్ వేదికగా మార్చి 4వ తేదీన జరగనుందని వార్త హల్చల్ చేస్తోంది.
ఇక వీరి పెళ్లికి సంబంధించిన వెడ్డింగ్ కార్డు కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. అత్యంత సన్నిహితులు బంధువుల మధ్య వీరు వివాహం చేసుకోబోతున్నారు. ఉదయపూర్ వేదికగా ఫిబ్రవరి 26వ తేదీన ఈ జంట ఒకటవనుంది. ఇక వీరి పెళ్లికి సంబంధించిన వివాహ విందు హైదరాబాద్లోని ఐకానిక్ తాజ్ కృష్ణ హోటల్ వేదికగా జరగనుందట.
హైదరాబాద్లో ఈ తాజ్ కృష్ణ హోటల్ బంజారాహిల్స్ లో ఉంది. ఇది అత్యంత లగ్జరీ హోటల్ లో ఒకటి. ఈ హోటల్ ఎంతో క్లాసిక్ గా ఉంటుంది. ఇక్కడ సుందరమైన చెట్లు, మెరిసే శాండ్లియర్స్ విశాలంగా ఒకే రాజభవనం చుట్టూ నగరాన్ని తిలకించేవచ్చు.
ఎక్కువ శాతం ప్రముఖుల వివాహాలు, సమావేశాలు ఈ హోటల్ వేదికగా జరుగుతాయి. ఇంటీరియర్ కూడా ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. విశాలమైన ప్రదేశంలో ఈవెంట్ కోరుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ వెడ్డింగ్ డెస్టినేషన్. తాజ్ కృష్ణ హోటల్ మొత్తంగా 630 చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణంతో వేదిక ఉంటుంది. చుట్టూ చెట్ల నడుమ క్రిస్టల్ శాండ్లియర్స్ మధ్య రిసెప్షన్ అదిరిపోతుంది.
ప్రధానంగా ఇక్కడ బడా బాబుల రిసెప్షన్స్ లేదా సమావేశాలకు ఎంతో పేరుపొందింది. ఇక్కడి బంక్వెట్ హాల్ కూడా ఎంతో విశాలంగా ఉంది. 1000 మందికి పైగా అతిథులకు ఆతిథ్యం ఇచ్చే వేదిక ఇది. ఇక్కడ మ్యూజిక్, కాక్టెయిల్స్ ఈవెనింగ్ అద్భుతం. ఈ నేపథ్యంలో విజయ్ రష్మిక రిసెప్షన్ కూడా ఇక్కడే జరగనుందని వార్త వైరల్ అవుతుంది. అయితే, అధికారికంగా ప్రకటించలేదు.