  • Vijay Devarakonda: నాకు, రష్మికకు ఆల్రెడీ పెళ్లయిపోయింది.. ఫైనల్ గా అసలు విషయం బయటపెట్టిన విజయ్ దేవరకొండ..

Vijay Devarakonda: నాకు, రష్మికకు ఆల్రెడీ పెళ్లయిపోయింది.. ఫైనల్ గా అసలు విషయం బయటపెట్టిన విజయ్ దేవరకొండ..

Rashmika Mandanna : విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక నిశ్చితార్థం ఈ మధ్యనే జరిగింది అన్న విషయం తెగ వైరల్ అవుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో రష్మికతో తనకు ఆల్రెడీ పెళ్లయిపోయింది అని విజయ్ దేవరకొండ చెప్పిన వీడియో వైరల్ అవుతూ.. వీరి అభిమానులను మరింత ఆకట్టుకుంటుంది..
 
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక ప్రేమ వ్యవహారం ఎన్నో రోజుల నుంచి సినిమా ఇండస్ట్రీలో వైరల్ అవుతూ వస్తున్న విషయమే. ఇక వీరిద్దరూ ఫైనల్ గా ఈ మధ్యనే ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్నారు అన్న వార్త వినిపించింది. 

అయితే ఈ విషయం గురించి ఇప్పటివరకు ఇద్దరు కూడా అధికారిక ప్రకటన ఇవ్వలేదు. ఇక ఆ తర్వాత విజయ్ దేవరకొండకు ఒక చిన్న యాక్సిడెంట్ అయింది. ప్రస్తుతం ఆయనకు అంతా బాగానే ఉండగా.. ఇంటి దగ్గరే రెస్ట్ తీసుకుంటున్నట్లు సమాచారం. 

ఈ విషయం పక్కన పెడితే ఈ క్రమంలో విజయ దేవరకొండ తనకు ఆల్రెడీ పెళ్లి అయిపోయింది అని చెప్పడం అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. ఒక వీడియో ఇంస్టాగ్రామ్ లో వైరల్ అవుతూ ఉండగా.. ఈ వీడియోలో విజయ్ తన పెళ్లి జ్ఞాపకాలను తలుచుకున్నారు. 

అసలు విషయానికి వస్తే గీతగోవిందం సమయంలో.. విజయ్ దేవరకొండ మాట్లాడుతూ.. తనకు ఆ సినిమాలో లాస్ట్ పెళ్లి సీన్ చేసేటప్పుడు చాలా నర్వస్ ఫీల్ అయ్యారు అని చెప్పారు. పెళ్లి మండపం వరకు ఓకే గాని రష్మిక అలా పెళ్లికూతురు గెటప్ వేసుకుని అక్కడ కూర్చొని ఉండగా తను వెళ్లి నిజంగా తాళి కట్టే సీన్ అవన్నీ.. వామ్మో అనిపించింది అని చెప్పకొచ్చారు.              View this post on Instagram                       A post shared by Veeru Charan (@veerucharan_vdk)

మొత్తానికి అదే తన ఫస్ట్ పెళ్లి షూట్ అనుభవం అని తెలిపారు. ఇలా తనకు అంతకుముందే రష్మికతో సినిమా షూటింగ్లో పెళ్లయిన జ్ఞాపకాన్ని ఆ ఇంటర్వ్యూలో తలుచుకున్నారు విజయ్ దేవరకొండ. ఇప్పుడు వీళ్ళకు నిశ్చితార్థమైన తరువాత.. ఈ వైరల్ క్లిప్ మరోసారి సోషల్ మీడియాలో షేర్ అవుతోంది.

