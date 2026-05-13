Trisha Krishnan: సీఎం అయ్యిందే త్రిష కోసం విజయ్ తీసుకున్న ఫస్ట్ సినిమా ఇదేనా..!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 13, 2026, 02:40 PM IST|Updated: May 13, 2026, 02:43 PM IST


Trisha Krishnan:తమిళ సినీ ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు హీరో విజయ్ పేరు హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ఇటీవల తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన విజయ్.. ఇప్పుడు మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. సూర్య, త్రిష హీరో హీరోయిన్లుగా తెరకెక్కుతున్న కరుప్పు సినిమాకు ప్రత్యేకంగా ఉదయం 9 గంటల షోలకు అనుమతి ఇచ్చారు. ఈ నిర్ణయం తమిళ సినీ పరిశ్రమలో పెద్ద చర్చకు దారి తీసింది.

సాధారణంగా తమిళనాడులో తెల్లవారుజామున లేదా ఉదయం ప్రత్యేక షోలు చాలా అరుదుగా ఉంటాయి. గతంలో అభిమానుల హంగామా, థియేటర్ల వద్ద గందరగోళం వంటి కారణాలతో ప్రభుత్వం కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకుంది. కానీ ఇప్పుడు విజయ్ ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన రెండు రోజులకే కరుప్పు సినిమాకు ఉదయం షోలకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడం ఆసక్తికరంగా మారింది.  

ఈ విషయాన్ని కరుప్పు సినిమా టీమ్ తమ సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రకటించింది. “మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జోసెఫ్ విజయ్ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు” అంటూ పోస్టు పెట్టారు. మే 14 నుంచి ఉదయం 9 గంటలకే ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో ప్రారంభమవుతుందని వెల్లడించారు.  

ఆర్జే బాలాజీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో సూర్య, త్రిష ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఇండ్రన్స్, నటీ, స్వాసిక, శివద, అనఘ మాయ రవి, సుప్రీత్ రెడ్డి వంటి నటులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి సాయి అభ్యంకర్ సంగీతం అందించారు.  

ఇక విజయ్, త్రిష గురించి సోషల్ మీడియాలో ఎప్పటినుంచో రూమర్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి. ఇద్దరూ కలిసి ఎన్నో హిట్ సినిమాల్లో నటించారు. గిల్లి, తిరుపాచ్చి, ఆది, కురువి, లియో వంటి సినిమాల్లో వారి జోడీకి మంచి క్రేజ్ ఉంది. ఇటీవల విజయ్ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమానికి కూడా త్రిష హాజరుకావడంతో మరోసారి వార్తలు వైరల్ అయ్యాయి.  

అయితే ఈ రూమర్స్‌పై విజయ్ గానీ, త్రిష గానీ ఇప్పటివరకు ఎలాంటి స్పందన ఇవ్వలేదు. కానీ ఇప్పుడు విజయ్ సీఎం అయిన తర్వాత త్రిష సినిమా కరుప్పుకు ప్రత్యేక అనుమతులు ఇవ్వడం సోషల్ మీడియాలో మరింత చర్చకు కారణమైంది. అభిమానులు మాత్రం ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు పెట్టుకున్నారు.

