  • Jana Nayagan Leaked Online: విడుదలకు ముందే ఆన్‌లైన్‌లో లీక్ అయిన విజయ్ జన నాయగన్!

Jana Nayagan:తమిళ స్టార్ హీరో విజయ్ నటిస్తున్న జన నాయగన్ సినిమా విడుదలకు ముందే సమస్యల్లో పడింది. ఇప్పటికే ఈ సినిమా రిలీజ్ ఆలస్యం అవుతుండగా, ఇప్పుడు మరో కొత్త సమస్య నిర్మాతలను ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టింది.
విజయ్ జననాయగన్.. సినిమా పోస్ట్ పోన్ అవుతూనే వస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఈ సినిమా నుంచి కొన్ని సన్నివేశాలు మరియు ఒక పాట ఆన్‌లైన్‌లో లీక్ అయ్యాయి. ఈ వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. దీంతో సినిమా టీమ్ తీవ్ర షాక్‌కు గురైంది. లీక్ అయిన కంటెంట్‌ను వెంటనే తొలగించేందుకు వారు ప్రయత్నిస్తున్నారు. అలాగే ఈ లీక్ ఎలా జరిగిందో తెలుసుకోవడానికి పోలీసులు సహాయం తీసుకునే ఆలోచనలో ఉన్నారు.  

సినిమా విడుదల ఆలస్యం కావడానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా తమిళనాడులో జరగబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ఒక పెద్ద కారణంగా చెబుతున్నారు. ఎన్నికల కారణంగా విడుదలను వాయిదా వేశారు. అదే సమయంలో సెన్సార్ ప్రక్రియలో కూడా కొంత ఆలస్యం జరిగింది. సినిమా ఇప్పటికే పరిశీలన పూర్తయినప్పటికీ, ఫైనల్ సర్టిఫికేట్ ఇంకా రాలేదు.  

ఇక ఓటీటీ డీల్ గురించి కూడా చాలా రూమర్స్ వినిపించాయి. సినిమా ఆలస్యం కావడంతో ఓటీటీ ఒప్పందం రద్దయిందని ప్రచారం జరిగింది. కానీ తాజాగా ఈ వార్తలను టీమ్ ఖండించింది. ఇప్పటివరకు ఎలాంటి ఓటీటీ డీల్ ఫైనల్ కాలేదని వారు స్పష్టం చేశారు. రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్ అయిన తర్వాతే డిజిటల్ ప్లాన్ నిర్ణయిస్తామని చెప్పారు.  

ఈ సినిమాకు దర్శకుడు హెచ్. వినోత్. ఇందులో పూజా హెగ్డే, మమిత బైజు, బాబీ డియోల్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా విజయ్ రాజకీయాల్లోకి వెళ్లే ముందు ఇది చివరి సినిమా అవుతుందని భావించడం వల్ల ఈ ప్రాజెక్ట్‌పై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.  

ఇన్ని సమస్యలు వచ్చినా, అభిమానులు మాత్రం సినిమా విడుదల కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. త్వరలోనే రిలీజ్ డేట్ ప్రకటిస్తారని ఆశిస్తున్నారు.

Pensioners Relief: పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్..రూ.2950 కోట్ల భారీ చెల్లింపులు ప్రారంభం!