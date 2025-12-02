Tortoise Stocks: గుడ్డిగా బ్యాట్‌ ఊపొద్దు.. కొన్ని రోజులు టెస్ట్‌ మ్యాచ్ ఆడండి.. రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లకు విజయ్ కేడియా ఇచ్చిన సలహా ఏంటంటే?

Vijay Kedia Portfolio: స్టాక్ మార్కెట్లో మల్టీబ్యాగర్ స్టాక్స్తో కోట్లు సంపాదించి తనదైన ముద్ర వేసుకున్న ప్రముఖ ఇన్వెస్టర్ విజయ్ కేడియా ఇప్పుడు తన పెట్టుబడి ధోరణిని పూర్తిగా మార్చేశారు. గతంలో వేగంగా పరిగెత్తే చిరుత స్టాక్స్ను (Cheetah Stocks) వెతికే విజయ్ కేడియా ఇప్పుడు మార్కెట్లో అలాంటి అవకాశాలు లేవంటున్నారు. అందుకే నెమ్మదిగా పెరిగే టార్టాయిస్ స్టాక్స్ (Tortoise Stocks) వైపు మొగ్గు చూపుతున్నట్లు వెల్లడించారు. వేగం కంటే భద్రత, స్థిరత్వం ముఖ్యమని భావిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు విజయ్ కేడియా.
ప్రముఖ ఛానెల్ కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆయన పెట్టుబడి వ్యూహంపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇప్పటి మార్కెట్ పరిస్థితుల్లో వేగంగా పెరిగే స్టాక్స్ దొరకడం చాలా కష్టమని, అందువల్లనే స్లో మూవర్స్ను ఎంపిక చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఒకవేళ చిరుత స్టాక్ కనిపిస్తే మాత్రం నా పోర్ట్ఫోలియోను వెంటనే మార్చేస్తానంటూ స్పష్టం చేశారు.
అయితే ప్రస్తుత మార్కెట్లో మల్టీబ్యాగర్స్ కోసం వెతికే ఆలోచనను పూర్తిగా వదిలేయాలని రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లకు విజ్ఞప్తి చేశారు. ముందుగా డబ్బును కాపాడుకోవడం ముఖ్యమని.. అందుకే రిస్క్ తక్కువగా ఉండే స్టాక్స్లోనే పెట్టుబడులు పెట్టాలని సూచించారు. ఎక్కువగా క్షీణించని స్టాక్స్ను ఎంచుకోవడం మంచిది కాదని చెబుతున్నారు.
కేడియా ఇష్టపడుతున్న సేఫ్ స్టాక్స్ విజయ్ కేడియా ప్రస్తుతం PSU బ్యాంక్ స్టాక్స్ వైపు ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఇవి వేగంగా దూసుకెళ్లినప్పటికీ.. స్థిరత్వం ఎక్కువని.. ప్రస్తుతం తక్కువ ధరల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయని అంటున్నారు. భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ బలపడితే క్రెడిట్ గ్రోత్ 14-15శాతం వరకు వెళ్లే అవకాశం ఉందని, అప్పుడు PSU బ్యాంకుల బ్యాలెన్స్ షీట్లు మరింత బలపడతాయని ఆయన నమ్ముతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో PSU బ్యాంక్స్ను ఇప్పుడు కొనుగోలు చేయడం సేఫ్ బెట్ అని అభిప్రాయపడ్డారు.
అదేవిధంగా చైనా ETFలలో కూడా పెట్టుబడులు పెడుతున్నట్లు తెలిపారు. 21వ శతాబ్దపు మొదటి ఆర్థిక అద్భుతం చైనా అని అభివర్ణిస్తూ, వేగంగా పెరిగే స్టాక్స్ దొరికే వరకు PSU స్టాక్స్, చైనా ETFలు తనకు భరోసా ఇస్తాయని చెప్పారు.
ప్రస్తుత మార్కెట్పై ఆయన అభిప్రాయం నిఫ్టీ రికార్డు స్థాయిలో ఉన్నప్పటికీ, ఇన్వెస్టర్ల పోర్ట్ఫోలియోలలో ఉత్సాహం కనిపించడం లేదని కేడియా అన్నారు. ఎందుకంటే మార్కెట్ను లాగుతున్నది కేవలం కొన్ని పెద్ద కంపెనీల స్టాక్స్ మాత్రమే. మిడ్క్యాప్స్, స్మాల్క్యాప్స్ ఇంకా అధిక వాల్యూయేషన్ వద్దే ఉన్నాయని, ఇవి సరైన స్థాయికి రావడానికి ఇంకా కొంత సమయం పడుతుందని చెప్పారు.
IPOలపై హెచ్చరిక ప్రస్తుతం 200–500 రెట్లు PEతో వస్తున్న IPOలను ఇన్వెస్టర్లు అతి ఉత్సాహంతో కొనడం చాలా ప్రమాదకరమని కేడియా వ్యాఖ్యానించారు. సులభమైన మార్గం అంటే PSU బ్యాంక్స్ కనిపించకుండా, ఎక్కువ రిస్క్ ఉన్న మార్గాలను ఎందుకు ఎంచుకుంటున్నారు అని ప్రశ్నించారు. ఈ ఆలోచనలో మార్పు అవసరం ఉందని అన్నారు.
ఎప్పుడు సిక్సర్లు, ఫోర్లు కొట్టే విజయ్ కేడియా ఇప్పుడు టెస్ట్ మ్యాచ్ ఆడాలని సూచిస్తున్నారు. అందువల్ల రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు కూడా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలని సూచిస్తున్నారు. కొత్త బుల్ మార్కెట్ ప్రారంభమయ్యే వరకు భారీగా ఇన్వెస్ట్ చేయకుండా, నత్తనడకన సాగే స్టాక్స్లోనే పెట్టుబడి పెట్టడం ఉత్తమమని సూచించారు.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.