/Vijay CM: ఆ లిక్కర్ షాప్స్ బంద్.. ముఖ్యమంత్రి కీలక నిర్ణయం.. ఉత్తర్వులు జారీ!

Vijay latest decision: తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత దళపతి విజయ్ తీసుకున్న తొలి కీలక నిర్ణయం ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. అధికారంలోకి వచ్చిన కొద్ది గంటల్లోనే ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయం చూసి అభిమానులు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
తాజాగా తమిళనాడులో దేవాలయాలు, మసీదులు, చర్చిలు, పాఠశాలలు, కళాశాలలు, బస్ స్టాండ్లకు సమీపంలో ఉన్న మద్యం దుకాణాలను మూసివేయాలని విజయ్ ఆదేశించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 717 టాస్మాక్ మద్యం దుకాణాలను రెండు వారాల్లో మూసివేయాలని అధికారులకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చినట్లు సమాచారం.
ప్రస్తుతం తమిళనాడులో మొత్తం 4,765 టాస్మాక్ దుకాణాలు ఉన్నాయని ప్రభుత్వం తెలిపింది. అందులో 276 దుకాణాలు ప్రార్థనా స్థలాల దగ్గర, 186 విద్యాసంస్థల సమీపంలో, 255 బస్ స్టాండ్ల దగ్గర ఉన్నట్లు గుర్తించారు. వీటినే మొదటి దశలో మూసివేయనున్నారు.
ఈ నిర్ణయాన్ని విజయ్ ప్రభుత్వం సామాజిక మార్పు కోసం తీసుకున్న కీలక చర్యగా చెబుతోంది. ముఖ్యంగా పిల్లలు, మహిళలు, సాధారణ ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలగకుండా ఉండేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సమాచారం.
అయితే మరోవైపు ఈ నిర్ణయం వల్ల ప్రభుత్వ ఆదాయంపై ప్రభావం పడే అవకాశముందని రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. ఎందుకంటే టాస్మాక్ తమిళనాడు ప్రభుత్వానికి పెద్ద ఆదాయ వనరుగా ఉంది. అయినప్పటికీ ప్రజల ఆరోగ్యం, భద్రత కోసం విజయ్ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారని అభిమానులు చెబుతున్నారు.
ఇక ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత విజయ్ మరో కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు కూడా తీసుకున్నారు. గృహ వినియోగదారులకు 200 యూనిట్ల వరకు ఉచిత విద్యుత్, మహిళల భద్రత కోసం ప్రత్యేక బృందాలు, ప్రతి జిల్లాలో మాదకద్రవ్యాల నియంత్రణ విభాగాలు ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారు.
అలాగే గత ప్రభుత్వ హయాంలో రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితిపై శ్వేతపత్రం విడుదల చేస్తామని విజయ్ ప్రకటించారు. ప్రస్తుతం తమిళనాడు అప్పులు భారీగా పెరిగాయని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన వెంటనే విజయ్ వరుస నిర్ణయాలతో రాజకీయ వర్గాల్లోనే కాకుండా ప్రజల్లో కూడా పెద్ద చర్చకు కారణమవుతున్నారు.