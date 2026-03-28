Vijay Rashmika Buddymoon Trend: పెళ్లి తర్వాత టాలీవుడ్ స్టార్ కపుల్ విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న ప్రస్తుతం హనీమూన్లో ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే అది హనీమూన్ కాదంటోంది హీరోయిన్ రష్మిక. అది 'బడ్డీమూన్' అంటూ కొత్త ట్రెండ్ సృష్టించింది.
సాధారణంగా కొత్తగా పెళ్లైన జంటలు హనీమూన్కు వెళ్లడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. కొత్త జంట వారివురు తమ జీవిత భాగస్వామితో చాలా సమయం గడుపుతారు. అయితే టాలీవుడ్ స్టార్ కపుల్ విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక హనీమూన్ కోసం థాయ్లాండ్కు వెళ్లిన సంగతి తెలిసిందే.
సినిమాతో ఏర్పడిన ఈ పరిచయం తర్వాత చిగురించిన స్నేహం వెంటనే ప్రణయంగా మారింది. చాలా ఏళ్లుగా ప్రేమలో ఉన్న విజయ్, రష్మిక ఇటీవలే పెళ్లితో ఒక్కటయ్యారు. అయితే ప్రతి విషయంలోనూ విన్నూత్నంగా ఆలోచిస్తున్న కొత్త ట్రెండ్ను సృష్టిస్తున్నారు.
ఇప్పుడు వారిద్దరూ కలిసి హనీమూన్కు ఓ కొత్త పేరు పెట్టారు. వారు థాయ్లాండ్లో సరదాగా గడిపి, దానిని హనీమూన్ను బదులుగా బడ్డీమూన్ అని పిలుస్తున్నారు.
విజయ్, రష్మికలకు టూర్స్ అంటే చాలా ఇష్టం ఉండేది. వారిద్దరూ తరచుగా తమ ఫ్రెండ్స్తో కలిసి విదేశీ పర్యటనలకు వెళ్తుంటారు. వారు ఇదివరకే చాలాసార్లు కలిసి టూర్స్కు వెళ్లారు. వారి పెళ్లికి ముందు, వారిద్దరూ ఒకరినొకరు దాచుకుంటూ ఫోటోలు పోస్ట్ చేసుకునేవారు.
సాధారణంగా కొత్తగా పెళ్లైన జంటలు విహారయాత్రకు వెళ్లడం ఆనవాయితీ, కానీ ఇప్పుడు ట్రెండింగ్లో ఉన్న విజయ్, రష్మిక జంట భారతదేశంలో కూడా 'బడ్డీమూన్'ను ప్రారంభించారు.