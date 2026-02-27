Vijay Rashmika Marriage: ఇంతకీ కొడవ సంప్రదాయం ఏమిటి .. పండితులు, వేద మంత్రాలు లేకుండానే పెళ్లి ..? అలా ఎలా ..!

Vijay Rashmika Marriage: విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నల వివాహాం నిన్న రాజస్థాన్ లోని ఉదయ్ పూర్ లో ఘనంగా జరిగింది. ఉదయం 10.30 తెలుగు హిందూ సంప్రదాయ పద్ధతిలో జరిగింది. సాయంత్రం 4.30 గంటలకు కొడవ పద్ధతిలో జరిగింది. ఇంతకీ కొడవ సంప్రదాయం ఏమిటి..? ఈ సంప్రదాయంలో పెళ్లిలో ఎలాంటి తతంగం ఉంటుంది. వేద మంత్రాలు, పండితులు లేకుండా వివాహాం ఉంటుందా.. ఇంతకీ ఏమిటా సంప్రదాయం.
Vijay Rashmika Kodava Marriage: విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న గత కొన్నేళ్లుగా ప్రేమించుకున్నారు. ఎట్టకేలకు వీళ్లిద్దరు తమ ఇంట్లో వాళ్లను ఒప్పించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. తొలిసారి విజయ్, రష్మికలు ‘గీత గోవిందం’ సినిమాలో కలిసి నటించారు. అప్పటి నుంచి వీరిద్దరి మధ్య ప్రేమ చిగురించింది.
ఆ తర్వాత విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక ఇద్దరు కలిసి ‘డియర్ కామ్రేడ్ సినిమాలో యాక్ట్ చేశారు. ఆ సినిమా పెద్దగా నడవలేదు. ప్రస్తుతం వీరిద్దరు ‘రణబాలి’ సినిమాలో కలిసి నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా త్వరలో విడుదల కానుంది. వివాహాం తర్వాత వీరిద్దరు కలిసి నటించిన చిత్రం విడుదల కాబోతుంది.
ఇక విజయ్ దేవరకొండ, రష్మికల వివాహాం రెండు పద్దతుల్లో జరిగింది. ఉదయం తెలుగు హిందూ సంప్రదాయ పద్ధతిలో జరిగింది. సాయంత్రం వీళ్లిద్దరి పెళ్లి కొడవ సంప్రదాయ పద్ధతిలో జరిగింది. కొడవ సంప్రదాయంలో సాధారణ పెళ్లిళ్ల కంటే డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. ఈ పెళ్లిలో పూజారులు ఉండరు. ఈ సంప్రదాయంలో వేద మంత్రాలు ఉండవు. కుటుంబ సభ్యుల ఆశీర్వచనాలు మాత్రమే ఉంటాయట.
కొడవలు ఒకప్పటి యోధులు. వీరి అప్పటి మహమ్మదీయ పాలకులైన టిప్పు సుల్తాన్ వ్యతిరేకంగా పోరాడిన యోధులకు సంబంధించిన వాళ్లలో కొడవలు ఒకరు. వీరి వివాహాల్లో పెద్దగా ఆర్భాటాలుండవు. చాలా సింపుల్ గా వీరి పెళ్లి తంతు ముగుస్తుంది. కొడవ సంప్రదాయంలో పెళ్లి ఖర్చులను ఇరు కుటుంబాల వారు సమానంగా భరిస్తారు. ఈ సంప్రదాయంలో వివాహాం రెండు రోజులు జరగుతుంది.
మొదటి రోజు ఊరుకూడవ అంటారు.. రెండు రోజు పెళ్లి ముహూర్తం ఉంటుంది. ఇందులో ఫస్ట్ డే రెండు ఫ్యామిలీలు ఓ చోట చేరి పెళ్లి చేసుకునే స్థలాన్ని రెడీ చేస్తారు. కూరగాయాలతో పాటు పంది మాంసం కట్ చేయడం వీరి వివాహాంలో కంపల్సరీ. అంటు మందు ఉండాల్సిందే. వివాహా మండపంలో ఐదు కాళ్ల మండపాన్ని నిర్మిస్తారు. ఐదు స్తంభాల్లో ఓ దాన్ని పాలు ఇచ్చే చెట్టు నుంచి తీసుకుంటారు. వీరి పెళ్లి మండపాన్ని మామిడి, పనసన ఆకులతో డెకరేట్ చేస్తారు.
ఈ పెళ్లిలో పెళ్లి కూతురు ఎరుపు లేదా తెలుపు రంగు చీరలు కట్టుకుంటారు. తలపై ముసుగు ఉంటుంది. సప్త ఋషులకు చిహ్నంగా వధువు ఏడు ఆభరణాలు ధరిస్తుంది. వీరి పెళ్లిలో వధువు మెడలో వరుడు తాళి లాంటిది కట్టడు. పెళ్లి కూతురు అమ్మ పథక్ అనే బంగారు నాణెం ఉన్న చైన్ ను పెళ్లి కూతురు మెడలో వేస్తుంది. ఇది వారి సంప్రదాయంలో ఆ అమ్మాయికి పెళ్లి అయినట్టు భావిస్తారు.
కొడవ లేదా కూర్గ్ సంప్రదాయం వారు కర్నరాటకలోని కూర్గ్ ప్రాంతంలో నివసించే సంప్రదాయం. భారత సైన్యంలో కొడవులకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది.వీరు సంస్కృతి సాంప్రదాయలతో పాటు అడవులను రక్షణ ధ్యేయంగా బతికిన వారు. మన దేశపు మొదటి ఆర్మీ జనరల్ కే.ఎమ్. కరియస్ప కూడా కొడవే యోధుడే కావడం విశేషం. భారత్ లో లైసెన్స్ లేకుండా ఆయుధాలు ధరించే అనుమతి ఉన్న సమూహాల్లో కొడవ సమూహం ఒకటి.