  • Rashmika Vijay Wedding: తమ పెళ్లికి వచ్చే అతిథులకు సీరియస్ కండిషన్స్ పెట్టిన విజయ్, రష్మిక మందన్నా..!

Vijay Rashmika Wedding: సోషల్ మీడియాలో ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసిన రష్మిక మందన్నా, విజయ్ దేవరకొండల పెళ్లి వార్తే హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ఈ జంట ఫిబ్రవరి 26న రాజస్థాన్‌లోని ఉదయ్‌పూర్‌లో పెళ్లి చేసుకోబోతున్నట్టు.. ఇన్విటేషన్ కార్డు నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతోంది. అయితే దీనిపై మాత్రం వారిద్దరూ అధికారికంగా ఏమీ ప్రకటించలేదు. అయితే తాజాగా తమ పెళ్లికి వచ్చే అతిథులకు విజయ్, రష్మిక కొన్ని సీరియస్ కండిషన్స్ పెట్టారట. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 
1 /5

టాలీవుడ్ క్రేజీ కపుల్ విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నా త్వరలో పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారంటూ గత కొంతకాలంగా పుకార్లు వస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈ రూమర్స్ అన్నింటికి చెక్ పెడుతూ.. వీరిద్దరూ త్వరలోనే వివాహ బంధంతో ఒక్కటి కాబోతున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే వీరి పెళ్లి ఇన్విటేషన్ కార్డు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.  

2 /5

గత కొన్నేళ్లుగా ప్రేమలో ఉన్న ఈ జంట.. ఇటీవల సీక్రెట్‌గా ఎంగేజ్మెంట్ కూడా చేసుకున్నారు. ఈ ఫిబ్రవరి 26న వీరు పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారని వార్తలొస్తున్నాయి. ఇంతవరకు ఈ విషయాన్ని వారు అఫీషియల్‌గా ప్రకటించనప్పటికీ.. పెళ్లి పత్రికలు మాత్రం పంచేస్తున్నారు.    

3 /5

ఇక రాజస్థాన్‌లోని ఉదయ్‌పూర్‌లో పెళ్లి ఏర్పాట్లు ఘనంగా జరుగుతున్నట్టు తెలుస్తోంది. అలాగే తమ పెళ్లికి వచ్చే అతిధులకు ఈ జంట కొన్ని కండిషన్స్ పెట్టిందంట. ఈ పెళ్లిని చాలా ప్రైవేట్‌గా, అత్యంత సన్నిహితంగా మాత్రమే జరపుకోవాలని ఈ జంట నిర్ణయించుకుందట.   

4 /5

కేవలం కుటుంబ సభ్యులు, దగ్గరి స్నేహితులు మాత్రమే ఈ మ్యారేజ్‌కి హాజరుకానున్నారట. పెళ్లికి సినీ ప్రముఖులను ఎవరినీ పిలవలేదు. పెళ్లి జరిగే మండపం వద్దకి ఫోన్లకి అలో లేదట. ఫోటోలు, వీడియోలు బయటకు రాకుండా ఉండేందుకు వీరు.. ఈ కండీషన్ పెట్టారట.   

5 /5

అఫీషియల్ ఫోటోగ్రాఫర్స్, వీడియో టీమ్ కూడా ఎన్‌డీఏ సైన్ చేశారట. అతిథులందరికీ స్వయంగా తమ హ్యాండ్ రైటింగ్‌తోనే లెటర్స్ పంపి గిఫ్ట్స్  తీసుకురావొద్దని, మీ ఆశీర్వాదమే పెద్ద బహుమతి అని చెప్తున్నారట. పెళ్లి తర్వాత హైదరాబాద్‌లో మార్చి 4న గ్రాండ్‌గా రిసెప్షన్ ఏర్పాటు చేసి సినీ స్నేహితులను ఆహ్వానిస్తారని సమాచారం.

Vijay Rashmika Wedding Vijay Devarakonda Rashmika Mandanna Vijay Rashmika wedding date Vijay Rashmika Wedding Phones Not Allowed

