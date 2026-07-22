/విజయ్ రీసెంట్ మూవీస్ ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్.. ‘జననాయగన్’ ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్ ఎంతంటే..?

Vijay Recent Movies 1st Day Collections: విజయ్.. తమిళ అగ్ర కథానాయకుడిగా కోలీవుడ్ సినీ ఇండస్ట్రీని ఏలిన ఇతను.. గత ఎన్నికల్లో సాంప్రదాయ ద్రవిడ పార్టీలను తుక్కు తుక్కు చేసి సీఎం పీఠం అధిరోహించాడు. ఈయన రాజకీయాల్లో వెళ్లే ముందు నటించిన ‘జన నాయగన్’ మూవీ మరికొన్ని గంటల్లో విడుదల కాబోతుంది. ఈ నేపథ్యంలో విజయ్ గత చిత్రాలు ఫస్ట్ డే ఎంత కలెక్ట్ చేసింది. విజయ్ సీఎం అయ్యాక విడుదల కాబోతున్న సినిమా కావడంతో ‘జననాయగన్’ సినిమా మొదటి రోజు ఎంత రాబట్టే అవకాశాలున్నాయనే విషయానికొస్తే..
GOAT (Greatest Of All Time): విజయ్ హీరోగా వెంకట్ ప్రభు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘గోట్’. ఈ సినిమా తొలి రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 104.75 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్స్ రాబట్టింది.
LEO (లియో): విజయ్, త్రిష హీరో, హీరోయిన్లుగా యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్, బాలీవుడ్ అగ్ర నటుడు సంజయ్ దత్ కీలక పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం ‘లియో’. లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా మిక్స్డ్ టాక్తో బాక్సాఫీస్ దుమ్ము దులిపింది. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా తొలి రోజు రూ. 146.15 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్స్ రాబట్టి ..విజయ్ కెరీర్లోనే మొదటి రోజు అత్యధిక వసూళ్లను రాబట్టిన చిత్రంగా నిలిచింది.
వారిసు (వారసుడు): విజయ్ హీరోగా రష్మిక మందన్న కథానాయికగా వంశీ పైడిపల్లి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘వారిసు’. ఈ సినిమా తొలి రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 47.52 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది.
బీస్ట్: నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ దర్శకత్వంలో విజయ్ హీరోగా పూజా హెగ్డే కథానాయికగా నటించిన చిత్రం ‘బీస్ట్’. ఈ సినిమా ఫస్ట్ డే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 86.15 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టి సంచలనం రేపింది.
మాస్టర్: విజయ్ హీరోగా.. విజయ్ సేతుపతి ప్రతినాయకుడిగా లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘మాస్టర్’. ఈ సినిమా ఫస్ట్ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 50.02 కోట్ల వసూళ్లను రాబట్టింది.
ఇక విజయ్ నటించిన బిగిల్ మూవీ ఫస్ట్ డే రూ. 62.85 కోట్ల గ్రాస్.. సర్కార్ మూవీ.. రూ. 67 కోట్ల గ్రాస్.. మెర్సల్ మూవీ. 47.15 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను మొదటి రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రాబట్టాయి.
తాజాగా జన నాయగన్ (జయ నాయకుడు) సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మొదటి రోజు ఎంత రాబడుతుందో చూడాలి మరి. ఈ సినిమాను హెచ్. వినోద్ దర్శకత్వం వహించారు. కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ భారీ ఎత్తున నిర్మించింది. ఆరు నెలలు ఆలస్యంగా ఇప్పటికే కోటి మందికి పైగా పైరసీ చూసిన ఈ సినిమా మొదటి రోజు ఎలాంటి వసూళ్లను రాబడుతుందో చూడాలి మరి.