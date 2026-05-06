Vijay Remakes: ‘జన నాయగన్’ సహా విజయ్ తన కెరీర్ లో రీమేక్ చేసిన చిత్రాలు..

Vijay Remakes List: విజయ్ హీరోగా స్టార్ డమ్ సంపాదించడంలో రీమేక్ చిత్రాలు కీలక పాత్ర పోషించాయి. ముఖ్యంగా తెలుగులో హిట్టైన చిత్రాలతోనే విజయ్ కు తమిళనాట స్టార్ హీరో అయ్యాడు. ఎపుడో విడుదల కావాల్సిన ‘జన నాయగన్’ మూవీ కూడా తెలుగులో బాలకృష్ణ హీరోగా హిట్టైన ‘భగవంత్ కేసరి’ సినిమాకు రీమేక్. ఈ నేపథ్యంలో విజయ్ తన కెరీర్ లో తమిళంలో రీమేక్ చేసిన తెలుగు బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాల విషయానికొస్తే..
1. జన నాయగన్ (జన నాయకుడు) - భగవంత్ కేసరి.. జన నాయగన్ మూవీ తెలుగులో బాలయ్య హీరోగా అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘భగవంత్ కేసరి’ సినిమాకు రీమేక్. ఈ సినిమాను తమిళంలో విజయ్ ఇమేజ్ కు తగ్గట్టు కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చేశాడు. సంక్రాంతికి విడుదల కావాల్సిన ఈ సినిమాను అక్కడ డీఎంకే ప్రభుత్వం రిలీజ్ కాకుండా అడ్డుపుల్లలు వేసింది. విజయ్.. త్వరలో సీఎం పీఠం అధిరోహించనుండటంతో ఈ సినిమా విడుదలకు లైన్ క్లియర్ కానుంది.
2. తమ్ముడు - బద్రి - తెలుగులో పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా నటించిన ‘తమ్ముడు’ చిత్రాన్ని తమిళంలో ‘బద్రి’ పేరుతో రీమేక్ చేసి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అందుకున్నాడు.
3. పెళ్లి సందడి - నినైదైన్ వంధాయ్ - తెలుగులో శ్రీకాంత్ హీరోగా కే.రాఘవేంద్రరావు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘పెళ్లి సందడి’ చిత్రాన్ని తమిళంలో విజయ్ హీరోగా ‘నినైదైన్ వంధాయ్’ పేరుతో రీమేక్ చేసి బ్లాక్ బస్టర్ అందుకున్నాడు.
4. చిరునవ్వుతో - యూత్ - తెలుగులో వేణు తొట్టెంపూడి హీరోగా త్రివిక్రమ్ మాటలు రామ్ ప్రసాద్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘చిరునవ్వుతో’. తెలుగులో బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచిన ఈ సినిమాను తమిళంలో విజయ్ ‘యూత్’ పేరుతో రీమేక్ చేసి హిట్ అందుకున్నాడు.
5.నువ్వు నాకు నచ్చావ్ - వసీగర - వెంకటేశ్ హీరోగా నటించిన నువ్వు నాకు నచ్చావ్ సినిమాను తమిళంలో విజయ్ హీరోగా ‘వసీగర’ పేరుతో రీమేక్ చేసిన మంచి క్లాసిక్ హిట్ అందుకున్నాడు.
6. అతనొక్కడే - ఆతి - సురేందర్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో కళ్యాణ్ రామ్ హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘అతనొక్కడే’. ఈ చిత్రాన్ని తమిళంలో ‘ఆతి’ పేరుతో విజయ్ రీమేక్ చేసి బ్లాక్ బస్టర్ అందుకున్నాడు.
7. ఒక్కడు - గిల్లి - మహేష్ బాబుకు స్టార్ డమ్ తీసుకొచ్చిన చిత్రం ‘ఒక్కడు’. గుణశేఖర్ దర్శకత్వంలో సుమంత్ ఆర్ట్ ప్రొడక్షన్ బ్యానర్ లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ఒక్కడు’. ఈ చిత్రాన్ని తమిళంలో ‘గిల్లి’ పేరుతో రీమేక్ చేశాడు. ఈ చిత్రమే విజయ్ ను తమిళంలో అగ్ర నటుడిగా చేసింది.
8. పోకిరి - పొక్కిరి - పూరీ జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో మహేష్ బాబు హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘పోకిరి’. మహేష్ ను సూపర్ స్టార్ ను చేసిన ఈ చిత్రాన్ని తమిళంలో ‘పొక్కిరి’ గా రీమేక్ చేసి హీరోగా తిరుగులేని స్టార్ డమ్ సంపాదించుకున్నాడు. వీటితో హిందీలో ఆమీర్ ఖాన్ నటించిన ‘3 ఇడియట్స్’ ను తెలుగులో ‘స్నేహితులు’గా రీమేక్ చేసాడు.