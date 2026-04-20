Vijay Sangeetha Divorce: విజయ్ భార్య 250 కోట్లు అడిగితే ఆఖరికి ఇచ్చింది ఎంతో తెలుసా..? మరి ఇంత అన్యాయమా..!

Vijay Sangeetha Divorce:తమిళ హీరో విజయ్, ఆయన భార్య సంగీత విడాకుల వ్యవహారం ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. గత కొన్ని రోజులుగా వీరి వ్యక్తిగత జీవితంపై వివిధ వార్తలు వస్తున్నాయి. తాజాగా, ఈ కేసు కోర్టు విచారణకు రానుండటంతో పాటు, ఇరువురు సెటిల్‌మెంట్ దిశగా అడుగులు వేస్తున్నారనే సమాచారం వినిపిస్తోంది.
సంగీత తన భర్త నుంచి విడాకులు కోరుతూ ఇప్పటికే కోర్టులో పిటిషన్ వేసిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే, ఇప్పుడు ఈ వ్యవహారాన్ని కోర్టు వెలుపలే పరిష్కరించుకోవాలని ఇద్దరూ భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అందుకే ఇరువురి తరఫు న్యాయవాదులు కలిసి చర్చలు జరుపుతున్నారని వార్తలు చెబుతున్నాయి.  

ఈ చర్చల్లో ప్రధానంగా భరణం (అలిమనీ) విషయం మీదే ఎక్కువ దృష్టి పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. మొదటగా సంగీత రూ.250 కోట్లు డిమాండ్ చేసినట్లు ప్రచారం జరిగింది. ఆమె ఈ డిమాండ్‌ను విజయ్ ఆస్తుల వివరాల ఆధారంగా పెట్టినట్లు అంటున్నారు. అదేవిధంగా పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం కూడా ప్రత్యేకంగా ఆర్థిక భద్రత కోరినట్లు సమాచారం.  

మరోవైపు, విజయ్ మాత్రం రూ.35 కోట్లతో సెటిల్‌మెంట్ చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారని ప్రచారం జరుగుతోంది. అంతేకాకుండా, ఇద్దరు పిల్లల భవిష్యత్తు బాధ్యతలను తానే చూసుకుంటానని ఆయన చెప్పినట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ విషయంపై ఇంకా అధికారిక ప్రకటన మాత్రం వెలువడలేదు.  

ఇదిలా ఉంటే, ప్రస్తుతం విజయ్ తమిళనాడులో ఎన్నికల ప్రచారంలో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన సమస్యలు ప్రచారంపై ప్రభావం చూపకుండా ఉండాలని ఆయన భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అందుకే ఈ సమస్యను త్వరగా ముగించాలనే ఆలోచనలో ఉన్నారని అంటున్నారు.  

కోర్టు విచారణకు హాజరు కావాలని ఆదేశాలు ఉన్నప్పటికీ, ఎన్నికల ప్రచారం కారణంగా విజయ్ ఆన్‌లైన్ ద్వారా విచారణలో పాల్గొనడానికి అనుమతి కోరారు. మరోవైపు, సంగీత చెన్నైలోని వారి ఇంట్లో ఉండేందుకు కోర్టును ఆశ్రయించారు.

