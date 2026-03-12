Thalapathy Vijay Son: తమిళ సినీ పరిశ్రమలో ప్రముఖ స్టార్ హీరోగా గుర్తింపు పొందిన విజయ్ దళపతి ఇటీవల వరుసగా వార్తల్లో నిలుస్తున్నారు. ఆయన రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించిన తర్వాత ఆయన చుట్టూ పలు వివాదాలు, చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా కుటుంబ విషయాలు.. రాజకీయ పరిణామాలు కలిసి ఇప్పుడు కోలీవుడ్లో పెద్ద చర్చకు దారితీస్తున్నాయి.
కొద్ది రోజులుగా విజయ్ కుటుంబానికి సంబంధించిన వార్తలు సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా ప్రచారం అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆయన కుమారుడు జేసన్ సంజయ్ గురించి వచ్చిన సమాచారం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది. కొన్ని మీడియా కథనాల ప్రకారం సంజయ్ తన పేరులో తండ్రి ఇంటిపేరుకు బదులుగా తల్లి ఇంటిపేరును ఉపయోగిస్తున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది.
సాధారణంగా సినీ నటుల పిల్లలు తమ పేర్లలో తండ్రి పేరులోని మొదటి అక్షరాన్ని ఉపయోగించడం సాధారణం. అయితే సంజయ్ తన పేరులో వి’ స్థానంలో ఎస్’ అక్షరాన్ని ఉపయోగిస్తున్నట్లు వార్తలు రావడంతో అభిమానుల్లో చర్చ మొదలైంది.
అయితే ఈ వార్తల్లో ఎంతవరకు నిజం ఉందో స్పష్టత లేదు. సంజయ్ లేదా విజయ్ కుటుంబం నుంచి ఈ విషయం పై అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. అయినప్పటికీ ఈ విషయం కోలీవుడ్ మీడియాలో విస్తృతంగా చర్చకు దారి తీసింది.
ఇదే సమయంలో విజయ్ రాజకీయ ప్రవేశం కూడా పెద్ద చర్చకు కారణమైంది. ఇటీవల ఆయన కొత్త రాజకీయ పార్టీని ప్రకటించి తమిళనాడు రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టారు. రాబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆయన రాజకీయ కార్యక్రమాలు కొనసాగిస్తున్నారు. అయితే పార్టీ సమావేశాల్లో జరిగిన కొన్ని సంఘటనలు, అనుమతుల సమస్యలు వంటి అంశాలు కూడా వార్తల్లో నిలిచాయి.
విజయ్ సినీ జీవితాన్ని చూస్తే ఆయన ఎన్నో విజయవంతమైన సినిమాలతో స్టార్ హీరోగా ఎదిగారు. తన నటన, అభిమానుల మద్దతుతో తమిళనాడులో పెద్ద క్రేజ్ సంపాదించారు. ఇప్పుడు అదే ప్రజాదరణను రాజకీయాల్లో కూడా కొనసాగించాలని ఆయన ప్రయత్నిస్తున్నారు.
ఇలాంటి సమయంలో కుటుంబానికి సంబంధించిన వార్తలు మరియు రాజకీయ పరిణామాలు కలిసి ఆయనపై మరింత దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. రాబోయే తమిళనాడు రాజకీయాల్లో విజయ్ ఎలాంటి ఫలితాన్ని సాధిస్తారు అన్నది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది. అభిమానులు కూడా ఆయన రాజకీయ ప్రయాణం ఎలా సాగుతుందో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.