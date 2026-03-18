Tvk Vijay and Sangeetha: సంగీతకు మరో ఝులక్ ఇచ్చిన టీవీకే విజయ్.?.. దెబ్బ అదుర్స్ అంటూ నెట్టింట రచ్చ...!

Tvk vijay selling his properties in chennai: సంగీతతో చెంగల్పట్టులో డైవర్స్ వివాదంపై ఏప్రిల్ 20న విచారణ జరగనుంది. ఈక్రమంలో విజయ్ స్పీడ్ గా తీసుకున్న కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకున్నారని వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనిపై సోషల్ మీడియాలో రకరలుగా కథనాలు ప్రచారం అవుతున్నాయి.
దేశంలో ప్రస్తుతం తమిళ నాడు రాజకీయాలు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా మారాయి. ముఖ్యంగా టీవీకే విజయ్ చుట్టు రాజకీయాలు తిరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో తమిళనాడులో ఏప్రిల్ 23న ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి. మరోవైపు ఇప్పటికే టీవీకే సింగిల్ గా పోటీ చేస్తుందని విజయ్ దళపతి స్పష్టం చేశారు.
అయిన కూడా విజయ్ ఎన్డీయేతో అంతర్గతంగా చర్చలు జరుపుతున్నారని కింగ్ మేకర్ విజయ్ పార్టీనే అంటూ పలు జాతీయ మీడియాలుసైతం కథనాలు ప్రచురిస్తున్నాయి.ఇక మరోవైపు టీవీకే విజయ్ తన భార్య సంగీత సోమలింగం ఇటీవల చెంగల్పట్టులో రెండు పిటిషన్ లు దాఖలు చేశారు.
ముందుగా తన భర్తకు ఒక నటితో ఎఫైర్ ఉందని విడాకులు కావాలని పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఆ తర్వాత విజయ్, త్రిషలు చెన్నైలో ఈవెంట్ లో ఒకే కారులో వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్ కు అటెండ్ అయిన తర్వాత మండిపోయి చెన్నైలోని విజయ్ నివాసంలో తనకు ఈవివాదం పరిష్కరమయ్యేవరకు ఉండేలా అనుమతి ఇవ్వాలని మరో పిటిషన్ వేశారు.
దీనిపై ఏప్రిల్ 20 కోర్టు విచారించనుంది. ఇక సీఈసీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల షెడ్యూల్ ను ప్రకటించింది. దీని ప్రకారం ఏప్రిల్ 23న తమిళ నాడులో ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి. విజయ్ ఎన్నికల బరిలో దిగుతారు. ఎన్నికల సంఘంకు నామినేషన్ సమయంలో ఆస్తుల అఫిడవిట్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. మరోవైపు భార్యతో డైవర్స్ కేసు విచారణ ఏప్రిల్ 20న జరగనుంది.
ఈ క్రమంలో టీవీకే విజయ్ చెన్నైలో దాదాపు 35 కోట్ల విలువైన ఆస్తుల్ని అమ్మేశారని వార్తలు వస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా పలు చోట్ల ఇంకా ఆస్తుల్ని అమ్మేందుకు రంగం సిద్దం చేశారని జాతీయ మీడియాల్లో కథనాలు వచ్చాయి. ఫ్యూచర్ లో తన పేరు మీద ఉన్న ఆస్తులు తక్కువగా చూపించడం కోసం ఈవిధంగా టీవీకే విజయ్ బిగ్ స్కెచ్ వేశారని వార్తలువస్తున్నాయి. దీనిపై కొంత మంది విజయ్ కు సపోర్ట్ చేస్తుండగా, మరికొంత మంది ఫైర్అవుతున్నారు.
మరోవైపు విజయ్ దళపతి కొడుకు సైతం తన తండ్రి ఇంటి పేరును తన పేరునుంచి తొలగించుకున్నాడు. రానున్న రోజుల్లో వీరి వివాదం ఎటువైపు వెళ్తుందో అన్నదానిపై అనేకరకాలుగా ప్రచారాలు జరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికే సంగీతతో 500 కోట్లకు డీల్ ఫిక్స్ అయ్యిందని, డైవర్స్ తీసుకుని ఎన్నికల తర్వాత త్రిషతో విజయ్ పెళ్లి చేసుకుంటారని కూడా ప్రచారం జరుగుతుంది.