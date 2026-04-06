Vijay Trisha News: ఎట్టకేలకు మౌనం వీడిన హీరోయిన్ త్రిష.. హీరో విజయ్‌తో లవ్ ఉన్నట్టేనా? త్రిష ఏం చెప్పిందంటే?

Vijay Trisha Dating News: స్టార్ హీరోయిన్ త్రిష కృష్ణన్ సినిమాల కంటే ఇటీవలే తన వ్యక్తిగత విశేషాలతో వార్తల్లో నిలుస్తోంది. తమిళ స్టార్ హీరో విజయ్ దళపతితో త్రిష సీక్రెట్ రిలేషన్‌లో ఉన్నట్లు పుకార్లు వచ్చాయి. అందుకు తగ్గట్టు ఆమె విజయ్‌తో కలిసి కెమెరాకు చిక్కిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. అయితే ఇలాంటి పుకార్లపై త్రిష ఎట్టకేలకు స్పందించింది. 
తమిళ స్టార్ హీరోయిన్ త్రిష కృష్ణన్ ప్రస్తుతం తన సినీ కెరీర్ కంటే వ్యక్తిగత జీవితం కారణంగానే ఎక్కువ వార్తల్లో నిలుస్తోంది. ఆమె పేరు తమిళ సూపర్ స్టార్ విజయ్‌తో సీక్రెట్‌ రిలేషన్‌లో ఉండడమే అందుకు కారణంగా కనిపిస్తోంది. ఇదే ఆరోపణల మధ్య హీరో విజయ్ భార్య విడాకుల కోసం కోర్టు మెట్లెక్కింది. 

ఈ డేటింగ్ పుకార్లు వెల్లువెత్తినా.. హీరో విజయ్, హీరోయిన్ త్రిషలు ఇద్దరూ కలిసి పబ్లిక్‌గా అనేక కార్యక్రమాలకు కలిసి వెళ్లారు. అయితే నిత్యం ఇలాంటి గాసిప్స్ వింటున్న హీరోయిన్ త్రిష ఎట్టకేలకు స్పందించింది.  త్రిష తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో శాంతి, ప్రేమలకు సంబంధించిన ఒక రహస్య కథను పంచుకుంది. ఇప్పుడు నెటిజన్లు ఈ కథను పలు విధాలుగా అన్వయించుకుంటున్నారు.

త్రిష ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీ దేని గురించి అంటూ పలువురు చర్చించుకుంటున్నారు? ఆమె ఆ స్టోరీని ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో, "కొన్నిసార్లు విషయాలను వివరించడం కంటే మౌనంగా ఉండి మన శాంతిని కాపాడుకోవడం మంచిది. నా శక్తిని వృధా చేసే వాదనలలోకి దిగడం నాకు ఇష్టం లేదు" అనే క్యాప్షన్‌తో స్టోరీ పోస్ట్ చేసింది.

నటి త్రిష బహిరంగంగా ప్రత్యక్ష్యంగా హీరో విజయ్‌తో రిలేషన్‌పై ఎలాంటి వివరణ ఇవ్వనప్పటికీ, తాను 'శాంతి'కి, 'వ్యక్తిగత ఎదుగుదల'కు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నట్లు తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీ ద్వారా పేర్కొంది.

ప్రస్తుతం రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించిన హీరో విజయ్‌తో ఆమెకు సీక్రెట్ రిలేషన్ పుకార్ల కారణంగా హీరోయిన్ త్రిష పేరు ఇప్పుడు తమిళనాట మారుమ్రోగుతుంది.

Trisha Krishnan Vijay Trisha Love Story Thalapathy Vijay Dating Rumors Sangeetha Sornalingam Relationship Status Trisha Vijay Dating Rumours Vijay Trisha Marriage

