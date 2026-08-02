/Vijay Varma:నాతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు.. ఎక్కడపడితే అక్కడ అలా చేశారు.. కాస్టింగ్ కౌచ్ అనుభవంపై విజయ్ వర్మ వ్యాఖ్యలు!

Vijay Varma:బాలీవుడ్ నటుడు విజయ్ వర్మ ప్రస్తుతం హిందీ సినీ పరిశ్రమలో అత్యుత్తమ నటుల్లో ఒకరిగా గుర్తింపు పొందారు. గల్లీ బాయ్, డార్లింగ్స్, దహాడ్ వంటి సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లలో తన అద్భుత నటనతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు. అయితే ఈ స్థాయికి చేరుకోవడానికి ఆయన ఎన్నో కష్టాలు, తిరస్కారాలు ఎదుర్కొన్నట్లు తాజాగా వెల్లడించారు.
ఇటీవల ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో విజయ్ వర్మ తన కెరీర్ ప్రారంభ రోజుల్లో ఎదురైన చేదు అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు. సినిమాల్లోకి రాకముందు హైదరాబాద్లో కొంతకాలం మోడలింగ్ ప్రయత్నించానని చెప్పారు. ఆ సమయంలో ఒక మోడలింగ్ కోఆర్డినేటర్ తనతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడని వెల్లడించారు.
ఆ ఘటన గురించి విజయ్ మాట్లాడుతూ, "అతను నాతో కొంచెం అసభ్యంగా ప్రవర్తించడం ప్రారంభించాడు. నన్ను అనవసరంగా తాకేందుకు ప్రయత్నించాడు. వెంటనే నేను 'బ్రో... ఏం చేస్తున్నావు?' అని అడిగాను" అని తెలిపారు. ఆ సమయంలో తాను కొత్తవాడినని, అలాంటి పరిస్థితిని ఎలా ఎదుర్కోవాలో తెలియక చాలా నిరుత్సాహానికి గురయ్యానని చెప్పారు.అయితే ఆ సంఘటనతో తన కలలను వదిలేయలేదని విజయ్ తెలిపారు. నటనపైనే పూర్తిగా దృష్టి పెట్టాలని నిర్ణయించుకున్నానని చెప్పారు. నిజంగా నటుడిగా ఎదగాలంటే ఇలాంటి సవాళ్లను ధైర్యంగా ఎదుర్కోవాలని అప్పుడే భావించానన్నారు.
అయితే అక్కడితో ఆయన కష్టాలు ముగియలేదు. నటన నేర్చుకోవడానికి హైదరాబాద్లోని ఒక థియేటర్ స్కూల్లో చేరాలని ప్రయత్నించగా అవకాశం ఇవ్వలేదని చెప్పారు. తగిన అంకితభావం అవసరమని చెప్పి తనను తిరస్కరించారని వెల్లడించారు. కనీసం తన ప్రతిభను చూపించుకునే అవకాశం కూడా ఇవ్వకపోవడం బాధ కలిగించిందని అన్నారు.
తర్వాత దేశంలోని ప్రముఖ నటన విద్యాసంస్థ ఎఫ్టీఐఐ (FTII)లో చేరేందుకు దరఖాస్తు చేశారు. మొదటి ప్రయత్నంలో అక్కడ కూడా ఎంపిక కాలేదు. అయినప్పటికీ ఆయన వెనక్కి తగ్గలేదు. రెండోసారి ప్రయత్నించి సీటు సాధించారు. అక్కడ రాజ్కుమార్ రావు, జైదీప్ అహ్లావత్ వంటి నటులతో కలిసి నటనలో శిక్షణ పొందారు.
ప్రస్తుతం విజయ్ వర్మ తన సహజ నటనతో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఇటీవల గుస్తాఖ్ ఇష్క్ సినిమాలో నటించగా, మట్కా కింగ్ వెబ్ సిరీస్లో కూడా ప్రేక్షకులను అలరించారు. తన ప్రయాణంలో ఎదురైన కష్టాలు, తిరస్కారాలు, చేదు అనుభవాలే తనను మరింత బలంగా మార్చాయని విజయ్ వర్మ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.