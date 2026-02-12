English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Vijaya Ekadashi 2026: విజయ ఏకాదశి వేళ అరుదైన యాదృచ్చికం.!. రేపు తప్పకుండా ఏమిచేయాలంటే..?

Vijaya Ekadashi 2026 puja and Remedies: విజయ ఏకాదశిని చాలా శక్తివంతమైనదని పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ రోజున సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతంతో పాటు లలిత పారాయణం చేయాలని పండితులు చెబుతున్నారు. దీని వల్ల అనేక యోగ్యమైన ఫలితాలు లభిస్తాయని చెబుతున్నారు.
 
ప్రస్తుతం మనం మాఘమాసంలో ఉన్నాం. మాఘమాసంలో బహుళపక్షంలో ఫిబ్రవరి 13న అంటే రేపు శుక్రవారం రోజున విజయ ఏకాదశిని జరుపుకోబోతున్నాం. ఈ రోజు శ్రీ మహా విష్ణువుకు చాలా ప్రీతికరమైనరోజు. అదే విధంగా చాలా మంది శివుడ్ని కూడా ఈరోజున అభిషేకాలతో పూజించుకుంటారు.  

సాధారణంగా ఒక ఏడాదిలో ప్రతి నెలలో రెండు చొప్పున.. 24 ఏకాదశులు వస్తాయి. ఈ రోజుల్లో చాలా మంది ఉపవాసాలు, ప్రత్యేకంగా పూజలు వ్రతాలుచేసుకుంటారు. అయితే.. మనం విజయ ఏకాదశిని శుక్రవారం జరుపుకుంటున్నాం. అయితే.. ఈసారి ఏకాదశి వేళ అరుదైనయాదృచ్చికం సంభవించిందని చెప్పుకొవచ్చు.   

ఏకాదశి అనేది శ్రీమహా విష్ణువుకు అత్యంత ప్రీతికరమైనది . అలాగే శుక్రవారం అనేది అమ్మవారికి ఇష్టమైన రోజు. అంతేకాకుండా ఈరోజున మూల నక్షత్రం కూడా కలిసి రావడం చాలా అరుదైనదిగా పండితులు చెబుతున్నారు. మూల నక్షత్రం సరస్వతి అమ్మవారి జన్మ నక్షత్రం.  ఇన్ని గొప్ప కలయిలతో వచ్చిన ఈ విజయ ఏకాదశి రోజున శ్రీ మహావిష్ణువును శక్తికొలది పూజించుకొవాలని పండితులు చెబుతున్నారు.

విజయ ఏకాదశి రోజున బ్రాహ్మీమూహుర్తంలో నిద్రలేవాలి. శుభ్రంగా స్నానం చేసి, ఉతికిన వస్త్రాలు ధరించి  దేవుడి దగ్గర దీపారాధన చేయాలి. ఆతర్వాత పూజస్థలంలో పూజలు, అభిషేకం, వ్రతాలు, పూలతో అలంకరణ చేసుకొవాలి. ఈరోజంతా చాలా దివ్యంగా ఉంది. 

చాలా మంది ఈరోజున సత్యనారాయణ వ్రతాలు, లలితా పారాయణంలు, హోమాలు, జపాలు చేసుకుంటారు. దీని వల్ల వారిజీవితాల్లో గొప్ప మార్పులు సంభవిస్తాయి. అందుకే విజయ ఏకాదశిని చాలా శక్తివంతమైందని, అన్ని రకాల విజయాలను అందిస్తుందని పండితులు చెబుతున్నారు.  

ఏకాదశి రోజున అశ్వత్థ చెట్టు కింద నెయ్యితో దీపారాధన చేయాలి, పేదలకు అన్నదానం, మూగజీవాలకు ఏదైన ఆహరం పెట్టాలి. అమ్మవారి అనుగ్రహం కోసం, ప్రత్యేకంగా కుంకుమర్చానలు చేసుకొవాలి. శక్తి ఉంటే ఉపవాసం వ్రతం చేయాలి.   

శక్తి లేని వారు పండ్లు లేదా ఒకపూట భోజనం తిని అయిన  ఆ దేవుడ్ని ఆరాధించవచ్చు. ముఖ్యంగా ఈరోజునసూర్య భగవానుడ్ని పూజించుకొవాలి. ఈ రోజున పసుపు లేదా తెల్లని వస్త్రాలను ధరించాలి. పొరపాటున కూడా ఈ రోజున కటింగ్ లు తీసుకొవడం, గోర్లు, షేవింగ్ వంటివి తీసుకొవడం చేయకూడదు. శక్తి కొలది ఆ విష్ణువును పూజిస్తు జీవితంలో  అన్ని విషయాల్లో గొప్ప విజయాలను కల్గించాలని ప్రార్థించుకొవాలి.   

