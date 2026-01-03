SSR and Vijayakumari: వెండితెరపై అన్నాచెల్లెళ్లు..నిజజీవితంలో భార్యాభర్తలు! ఈ స్టార్ కపుల్ గురించి మీకు తెలుసా?

Vijayakumari SSR Love Story: సినిమాల్లో నటించే నటీనటుల జీవితాలు కొన్నిసార్లు సినిమాలకంటే ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి. ఒకే సినిమాలో అన్న-చెల్లెలుగా నటించి, నిజ జీవితంలో భార్యాభర్తలుగా మారిన ఒక అరుదైన జంట గురించి మీకు తెలుసా? వారే తమిళ సినీ దిగ్గజాలు ఎస్.ఎస్. రాజేంద్రన్ (SSR), సి.ఆర్. విజయకుమారి.
టాలీవుడ్, కోలీవుడ్లో అజిత్ - షాలిని, సూర్య - జ్యోతిక వంటి ఎన్నో జంటలు షూటింగ్ సమయంలో ప్రేమలో పడి వివాహం చేసుకున్నాయి.
1952లో వచ్చిన క్లాసిక్ చిత్రం 'పరాశక్తి' ద్వారా శివాజీ గణేషన్తో పాటు సినీ రంగానికి పరిచయమైన నటుడు ఎస్.ఎస్. రాజేంద్రన్. అసలు పేరు సేతపట్టి సూర్యనారాయణ రాజేంద్రన్. దాదాపు 50 ఏళ్ల పాటు తన అద్భుతమైన నటనతో అభిమానుల హృదయాల్లో స్థానం సంపాదించుకున్నారు. 2008లో వచ్చిన 'తీకుచ్చి' ఆయన చివరి చిత్రం.
1963లో విడుదలైన 'ఖైదీయిన్ కాదలి' చిత్రంలో ఎస్.ఎస్. రాజేంద్రన్, సి.ఆర్. విజయకుమారి ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు.
పేదరికం కారణంగా దొంగతనం చేసి జైలుకు వెళ్లిన హీరో (SSR), తిరిగి వచ్చేసరికి తల్లి మరణిస్తుంది. అనాథగా మారిన తన సోదరిని వెతుకుతూ అతను పడే ఆవేదన ఈ సినిమా ఇతివృత్తం. ఈ సినిమాలో వీరిద్దరూ అన్న-చెల్లెలుగా నటించారు. కానీ అప్పటికే వీరిద్దరూ నిజ జీవితంలో దంపతులు కావడం విశేషం!
వీరి ప్రేమకథ వెనుక ఒక భావోద్వేగపూరితమైన నేపథ్యం ఉంది. 'కుల దైవం' అనే సినిమాలో వీరిద్దరూ జంటగా నటించారు. ఆ సమయంలోనే వీరి మధ్య స్నేహం మొదలైంది. ఆ సినిమా షూటింగ్ సమయంలోనే విజయకుమారి తల్లి మరణించారు. ఆ కష్టకాలంలో రాజేంద్రన్ ఆమెకు అండగా నిలిచి ఓదార్చారు. ఆ క్రమంలోనే వారి మధ్య ప్రేమ చిగురించింది.
'ఖైదీయిన్ కాదలి' (అన్న-చెల్లెలుగా నటించిన సినిమా) విడుదల కావడానికి రెండు ఏళ్ల ముందే, అంటే 1961లో వీరు వివాహం చేసుకున్నారు. తెరపై సోదరులుగా నటించినా, నిజ జీవితంలో అన్యోన్యమైన దంపతులుగా మెలిగి ఈ జంట చరిత్ర సృష్టించింది. ఒకే చిత్రంలో వ్యతిరేకమైన పాత్రలు పోషించి కూడా ప్రేక్షకులను మెప్పించడం వారి వృత్తి నిబద్ధతకు నిదర్శనం.