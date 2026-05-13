Trisha Krishnan: నేను మంచి ప్లేయర్.. కానీ స్పోర్ట్స్‌లో కాదు.. విజయ్ మాటలకు మురిసిపోయిన త్రిష..!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 13, 2026, 03:20 PM IST|Updated: May 13, 2026, 03:20 PM IST

Trisha Krishnan: దళపతి విజయ్ ఇప్పుడు తమిళనాడు రాజకీయాల్లోనే కాదు సోషల్ మీడియాలో కూడా హాట్ టాపిక్‌గా మారిపోయారు. ఇటీవల తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన విజయ్ గురించి ఎక్కడ చూసినా చర్చ నడుస్తోంది. అయితే ఆ రోజు విజయ్ కన్నా కూడా ఎక్కువగా అందరి దృష్టి హీరోయిన్ త్రిషపైనే పడింది.

విజయ్ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమానికి త్రిష ప్రత్యేకంగా హాజరయ్యారు. ఆమె ధరించిన చీర, జ్యువెలరీ, ఆమె ఎమోషన్స్ అన్నీ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. అభిమానులు, నెటిజన్లు ఆమె హావభావాలపై రకరకాల కామెంట్లు చేశారు. ప్రస్తుతం విజయ్, త్రిష గురించి సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది.

ఇక గత కొంతకాలంగా విజయ్ వ్యక్తిగత జీవితంపై కూడా అనేక వార్తలు వస్తున్నాయి. విజయ్ భార్య సంగీతతో విడిపోతున్నారనే వార్తలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. ఈ విడాకులకు కారణం త్రిషతో విజయ్ సన్నిహితంగా ఉండటమే అని కూడా కొందరు ప్రచారం చేస్తున్నారు. అయితే ఈ విషయాలపై విజయ్ గానీ, త్రిష గానీ ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక స్పందన ఇవ్వలేదు.

విజయ్, త్రిష కలిసి ఎన్నో హిట్ సినిమాల్లో నటించారు. గిల్లి, తిరుపాచ్చి, కురువి, ఆది, లియో వంటి సినిమాల్లో వారి జోడీకి మంచి క్రేజ్ ఉంది. ఇటీవల విడుదలైన లియో సినిమాలో కూడా వీరిద్దరూ కలిసి కనిపించారు. అప్పటి నుంచి మళ్లీ వీరి గురించి వార్తలు పెరిగాయి.

ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వీరిద్దరికీ సంబంధించిన పాత ఇంటర్వ్యూ ఒకటి వైరల్ అవుతోంది. ఆ ఇంటర్వ్యూలో యాంకర్ విజయ్‌ను “మీరు మంచి ప్లేయర్ అంట కదా?” అని అడుగుతారు. దానికి విజయ్ వెంటనే “అవును.. నేను మంచి ప్లేయర్.. కానీ స్పోర్ట్స్‌లో కాదు” అని సరదాగా సమాధానం ఇస్తారు. వెంటనే పక్కనే ఉన్న త్రిష పెద్దగా నవ్వేస్తుంది.

ఈ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో మళ్లీ ట్రెండ్ అవుతోంది. కొందరు అభిమానులు ఇది కేవలం సరదా కామెంట్ మాత్రమే అంటుంటే.. మరికొందరు మాత్రం “అమ్మాయిల విషయంలో కూడా విజయ్ మంచి ప్లేయర్” అంటూ ఫన్నీ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మొత్తానికి విజయ్, త్రిషకు సంబంధించిన ఏ చిన్న విషయం వచ్చినా ఇప్పుడు క్షణాల్లో వైరల్ అవుతోంది.

