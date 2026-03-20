Rashmika Mandanna: రష్మికతో పోటీ.‌. పెళ్లయిన మొదటి ఉగాది రోజే విజయ్ దేవరకొండ అమ్మ కీలక వ్యాఖ్యలు..!

Vijay Devarakonda Rashmika : నిన్న హైదరాబాద్లో ఘనంగా జరిగిన గద్దర్ అవార్డ్స్ వేడుకలో నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్నకు ఉత్తమ నటి అవార్డు రావడం పెద్ద హైలైట్గా నిలిచింది. ఈ అవార్డు ఫంక్షన్కి రష్మిక ప్రత్యేకంగా.. తన అత్తతో కలిసి రావడం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.
ఇటీవల రష్మిక.. విజయ్ దేవరకొండ పెళ్లి ఘనంగా జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో పెళ్లయిన వెంటనే వచ్చిన అవార్డు కావడంతో.. ఈ అవార్డు అందుకోవటం కోసం భర్తతో కాకుండా అత్తతో వచ్చింది రష్మిక. అవార్డు కార్యక్రమంలో యాంకర్లు సుమా.. ప్రదీప్ రష్మికతో పాటు విజయ్ దేవరకొండ అమ్మను కూడా కొన్ని సరదా ప్రశ్నలు అడిగారు.
ముందుగా మీకు ఇష్టమైన సినిమా ఏది అని అడగగా, ఆమె "సాగర సంగమం" సినిమా అంటే చాలా ఇష్టం అని చెప్పింది. ఆ తర్వాత విజయ్ దేవరకొండ.. రష్మిక సినిమాల్లో మీకు ఇష్టమైనవి ఏవి అని ప్రశ్నించగా, ఆమె చాలా క్యూట్గా స్పందించింది. రష్మికను మా రషి.. అని, విజయ్ను మా చిన్నూ అని పిలుస్తూ సమాధానం చెప్పింది.
రష్మిక సినిమాల్లో ది గర్ల్ ఫ్రెండ్ అంటే ఇష్టం అని, విజయ్ దేవరకొండ సినిమాల్లో "పెళ్లి చూపులు" చాలా నచ్చిందని చెప్పింది. ముఖ్యంగా ఈ క్యూట్ నిక్ నేమ్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఇక ఉగాది పచ్చడి గురించి కూడా సుమా ఒక ప్రశ్న అడిగింది. ప్రతి సంవత్సరం మీరు ఉగాది పచ్చడి చేస్తారు కదా, ఈసారి రష్మికతో పోటీ పడతారా అని అడగగా, విజయ్ దేవరకొండ అమ్మ నవ్వుతూ "మేమెప్పుడూ పోటీ పడము, ఎప్పుడూ షేర్ చేసుకుంటాం" అని చెప్పింది. ఈ సమాధానం అక్కడ ఉన్న వారిని ఆకట్టుకుంది.
మొత్తం పైన.. గద్దర్ అవార్డ్స్ వేడుకలో రష్మిక అవార్డు గెలవడం మాత్రమే కాకుండా, ఆమె వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన ఈ చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా ప్రేక్షకులను ఆకర్షించాయి. ముఖ్యంగా విజయ్ దేవరకొండ కుటుంబంతో ఆమె సాన్నిహిత్యం మరోసారి హైలైట్ అయింది.