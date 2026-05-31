Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Village Business Ideas: పల్లెల్లోనే పండగ చేసుకోండి.. తక్కువ పెట్టుబడితో భారీ లాభాలు తెచ్చే Top 4 Super Business IDEAS ఇవిగో!

Village Business Ideas: పల్లెల్లోనే పండగ చేసుకోండి.. తక్కువ పెట్టుబడితో భారీ లాభాలు తెచ్చే Top 4 Super Business IDEAS ఇవిగో!

Written ByBhoomi
Published: May 31, 2026, 10:18 AM IST|Updated: May 31, 2026, 10:18 AM IST

Village Business Ideas: ఒకప్పుడు పల్లెటూరులో ఏముంది మట్టి తప్పా.. అన్నవాళ్లే ఇప్పుడా పల్లెల పంచనకు చేరుతున్నారు. పట్టణాలకు వెళితే లక్షలు సంపాదించుకోవచ్చు అనుకున్నవారే.. పట్టణాల్లో ఏముంది... అంటూ గ్రామీణ ప్రాంతాలకు పయనమవుతున్నారు. మీరు కూడా సొంత ఊరిలోనే ఉంటూ భారీగా సంపాదించుకునేందుకు ఎన్నో అవకాశాలు ఉన్నాయి. అందులో ఈ 4 అద్బుతమైన వ్యాపారాలు మీకు నెలకు లక్షల్లో సంపాదించిపెడతాయి. మరి ఆ బిజినెస్ ఐడియాలు ఏంటో చూద్దాం. 

Village Business Ideas1/5

గ్రామాల్లో కూడా డబ్బు సంపాదించడానికి అనేక మార్గాలు

మెట్రో నగరాల్లో  విసిగిపోయిన జనం.. పల్లెబాట పడుతున్నారు. చాలామంది తమ ఉద్యోగాలను వదిలిపెట్టి సొంతగా వ్యాపారం చేసుకునేందుకు మొగ్గు చూపిస్తున్నారు. కానీ గ్రామాల్లో ఏం వ్యాపారం చేయగలమని ఆలోచిస్తున్నారా.  నేటికీ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ కీలకంగా మారింది. గ్రామాల్లో కూడా డబ్బు సంపాదించడానికి అనేక మార్గాలు ఉన్నాయి. వాటి గురించి తెలుసుకుందాం.  

Poultry Farming2/5

కోళ్ళ పెంపకం:

కోళ్ళ పెంపకం: కోళ్ల పెంపకం మంచి ఆదాయాన్ని అందిస్తుంది. గ్రామీణ కోళ్ల పెంపకందారులు సమీపంలోని మార్కెట్లలో కోడి మాంసం, గుడ్లు అమ్మి మంచి ఆదాయం సంపాదిస్తున్నారు. పల్లెటూరి గుడ్లకు, కోడి మాంసానికి అధిక డిమాండ్ ఉండటంతో వాటికి మంచి ధర లభిస్తుంది. మీరు రూ. 3 లక్షల పెట్టుబడితో చిన్నగా కోళ్లఫామ్ ప్రారంభించి.. క్రమంగా దాన్ని అభివ్రుద్ధి చేసుకోవచ్చు.   

Cultivation of Horticultural Crops3/5

ఉద్యానవన పంటల సాగు:

ఉద్యానవన పంటల సాగు: మీకు సొంతంగా భూమి ఉంటే.., ఉద్యానవన పంటలను పండించుకోవచ్చు. మీ పొలంలో పాలీహౌస్ లేదా నెట్ హౌస్ నిర్మించి..   స్ట్రాబెర్రీలు, క్యాప్సికమ్, బ్రోకలీ, దోసకాయలు, టమోటాలు, ఇంకా గులాబీలు, బంతిపూలు, గెర్బెరాస్ వంటి లాభదాయకమైన పూలను సాగుచేయవచ్చు. పాలీహౌస్‌లు,  నెట్ హౌస్‌లపై ప్రభుత్వం కూడా లోన్ కూడా ఇస్తుంది.  మీరు ఏడాది పొడవునా ఒకటి లేదా రెండు పంటలను పండించుకోవచ్చు. మంచి ఆదాయం పొందవచ్చు. 

mushroom business ideas 4/5

పుట్టగొడుగుల పెంపకం:

పుట్టగొడుగుల పెంపకం: పుట్టగొడుగులు ఒక ప్రత్యేక రకమైన కూరగాయల శిలీంధ్రాలు. అవి త్వరగా పరిపక్వం చెంది మంచి లాభాలను అందిస్తాయి. పుట్టగొడుగులను పెంచడానికి ఒక చీకటి గది ఉంటే చాలు.  లేదంటే గడ్డివాములలో లేదా గోనె సంచులలో కూడా పెంచవచ్చు.  పుట్టగొడుగుల పెంపకం గురించి పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుని..  స్థానిక మార్కెట్‌లో నెట్‌వర్క్‌ను ఏర్పాటు చేసుకున్న తర్వాత రూ. 1 లక్ష పెట్టుబడితో పుట్టగొడుగుల సాగును ప్రారంభించి మంచి రాబడిని పొందవచ్చు.  

milk product business ideas5/5

పాల ఉత్పత్తులు:

పాల ఉత్పత్తులు: గ్రామీణ ప్రాంతాలకు పాడి పరిశ్రమ ఒక అద్భుతమైన వ్యాపారమని చెప్పాలి. పాలు, పాల ఉత్పత్తులకు మార్కెట్లో డిమాండ్ ఉండటం వలన ఇది ఒక మంచి వ్యాపారంగా మారింది. అయితే, పాడి పరిశ్రమలో పోటీ తీవ్రమైంది. ఒకే ప్రదేశంలో చాలా మంది పాడి కేంద్రాలను నిర్వహిస్తున్నారు, కాబట్టి మంచి ఆదాయం సంపాదించడానికి స్వచ్ఛత, బలమైన నెట్‌వర్క్ మాత్రమే మీకు ఉన్న ఏకైక మార్గం. రూ. 3 లక్షల పెట్టుబడితో ఒక చిన్న పాడి కేంద్రాన్ని ప్రారంభించి, క్రమంగా దానిని విస్తరించుకోవచ్చు. 

Tags:
village business ideas
Rural Entrepreneurship
Poultry Farming
Horticulture Business
Mushroom Farming
Dairy Farming
Small Business India
Earn Money Village
Agriculture Business
Rural Economy

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
వైభవ్ సూర్యవంశీకి తప్పిన ప్రమాదం..గుజరాత్ బౌలర్లపై మాజీ క్రికెటర్ పఠాన్ ఆగ్రహం

వైభవ్ సూర్యవంశీకి తప్పిన ప్రమాదం..గుజరాత్ బౌలర్లపై మాజీ క్రికెటర్ పఠాన్ ఆగ్రహం

Irfan Pathan12 min ago
2

King Cobra Video: కింగ్ కోబ్రాకు ఎండదెబ్బ.. బాటిల్‌తో నీళ్లను పోయగానే గట గట తాగుతూ..

King Cobra Video24 min ago
3

కొండగట్టు గిరి ప్రదక్షిణ.. భక్తులంతా 108 సీడ్ బాల్స్ తీసుకురావాలి!

Kondagattu News37 min ago
4

Sukanya Schemeలో రూ.50 లక్షల భారీ ఫండ్ కోసం నెలవారీ ప్లాన్ ఇదిగో..!!

sukanya samriddhi yojana45 min ago
5

జూన్ నెలలో 5 గ్రహాల సంచారం.. ఈ 5 రాశుల వారు కుబేరులవ్వడం ఖాయం!

Grah Gochar46 min ago