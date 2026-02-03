English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Village Mother: హైదరాబాద్‌ మెట్రో రైల్‌లో పల్లెటూరి తల్లి కన్నీళ్లు.. ఏం జరిగిందో తెలుసా?

Village Mother: హైదరాబాద్‌ మెట్రో రైల్‌లో పల్లెటూరి తల్లి కన్నీళ్లు.. ఏం జరిగిందో తెలుసా?

Village Mother Hyderabad Metro Experience Emotional Heart Touching Incident: అనారోగ్యంతో ఆస్పత్రికి వెళ్లేందుకు హైదరాబాద్‌ వచ్చిన ఓ పల్లెటూరి తల్లి కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది. హైదరాబాద్‌ మెట్రో రైలులో ప్రయాణిస్తున్న ఆమె కన్నీటి పర్యంతమైంది. చివరకు పోలీసులు రంగంలోకి దిగడంతో ఆమె కష్టం తీరింది. ఇంతకీ ఏం జరిగిందో ఏం తెలుసా?
1 /5

కోట్లాది మంది ప్రజలు నివసించే హైదరాబాద్‌లో కొత్తగా వచ్చినవారు భయపడతారు. ఉరుకుల పరుగుల జీవితం గందరగోళానికి గురవుతారు. అలాంటి నగరంలో పల్లెటూరు నుంచి వచ్చిన ఓ తల్లి పొరపాటున ఒక సంఘటన జరగ్గా ఆమె కన్నీటి పర్యంతమైంది. ఆ వార్త వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

2 /5

తెలంగాణలోని సిద్దిపేట జిల్లా చేర్యాల మండలం కొత్త దోమలాట గ్రామానికి చెందిన కొలిపాక యాదమ్మ, ఐలయ్య దంపతులు వైద్య చికిత్స కోసం హైదరాబాద్‌కు వచ్చారు. అయితే నగరంలో పర్యటించే సమయంలో ఆ తల్లి యాదమ్మ భయపడ్డారు.

3 /5

హైదరాబాద్‌ మెట్రో రైలులో భార్యాభర్తలు యాదమ్మ, ఐలయ్య మంగళవారం ప్రయాణం చేశారు. అయితే ఈ సమయంలో తాము దిగాల్సిన ప్రాంతంలో ఈ వృద్ధ దంపతులు కొంత గందరగోళానికి గురయ్యారు. దీంతో భార్యాభర్తలు ఒక చోట దిగాల్సి ఉండగా మరో చోట దిగారు. మెట్రో రైలులో ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో భార్య యాదమ్మ ఒకచోట దిగారు. అయితే వెనక్కి తిరిగి చూసేలోపు భర్త ఐలయ్య దిగలేదు. ఇద్దరు ఒక్కో చోట మెట్రో రైలు నుంచి దిగారు. వారిద్దరూ గందరగోళానికి గురయ్యారు. 

4 /5

భర్త బాగానే ఉండగా.. యాదమ్మ మాత్రం భయాందోళనకు గురయ్యింది. మెట్రో స్టేషన్‌లో దిగిన తర్వాత ఆమె దిక్కులేక బిక్కుబిక్కుమని చూస్తుంండగా అక్కడ ఉన్న సిబ్బంది పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఆమెను ప్రశాంతపర్చిన సిబ్బంది పోలీసుల వెంట పంపించారు. కూకట్‌పల్లి పోలీస్ స్టేషన్‌లో సిబ్బంది యాదమ్మకు సంబంధించిన వివరాలు కనుక్కుని ఫోన్‌ చేసి ఆమె కుటుంబసభ్యులను స్టేషన్‌కు పిలిపించారు. తమ కుటుంబసభ్యులు చేరుకోవడంతో వారిని చూసిన యాదమ్మ కన్నీటి పర్యంతమైంది.

5 /5

భర్త ఐలయ్యతోపాటు ఆమె కుటుంబసభ్యులకు కూకట్‌పల్లి పోలీసులు యాదమ్మను సురక్షితంగా అప్పగించారు. ఈ వార్త వైరల్‌గా మారింది. హైదరాబాద్‌లో పెద్దవాళ్లు ఎలా భయాందోళన చెందుతారో ఈ సంఘటన సాక్ష్యంగా నిలుస్తోంది. మీ కుటుంబసభ్యులను ఒంటరిగా పంపించకుండా.. వెంట ఎవరైనా ఉండేలా చూసుకోవాలని ఈ సంఘటన చెబుతోంది.

Village Mother Hyderabad Metro Rail Hyderabad Hospital Kukatpally Police Metro rail Village Mother Emotional Viral news Viral Incident Telangana

Next Gallery

Second Marriage Celebrities: పవన్ కళ్యాణ్ నుంచి నాగ చైతన్య వరకు.. రెండోసారి ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న సెలబ్రిటీలు వీళ్లే..!