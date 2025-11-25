English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Vimala Raman Husband: విమల రామన్ భర్త తెలుగులో ఒకప్పుడు లవర్ బాయ్.. అప్పట్లో స్టార్ హీరో..ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయారో చూడండి..!

Vimala Raman : విమల రామన్ మన అందరికీ సుపరిచితురాలే. ఎన్నో సినిమాల్లో నటించిన ఈ హీరోయిన్ కి  తెలుగులో పెద్దగా సూపర్ హిట్ లు రాలేదు. ఇక ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకు ఈమె పెళ్లి చేసుకొని సెటిల్ అయింది. అయితే ఈమె పెళ్లి చేసుకుంది మన అందరికీ సుపరిచితుడైన హీరోనే.. ఇంతకీ అతను ఎవరంటే..
తరుణ్, సుమంత్ లాంటి హీరోలతో నటించి తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది హీరోయిన్ విమల రామన్. తెలుగులో ఆమె ఎన్నో సినిమాల్లో నటించినా ఆమెకు సూపర్ హిట్లు మాత్రం రాలేదు. కొద్ది సినిమాలు చేసి ఆ తరువాత తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీకి దూరమైంది.   

తెలుగులోనే కాకుండా తమిళంలో కూడా ఎన్నో చిత్రాలలో నటించింది. ఇక ఈ హీరోయిన్ కొద్దిరోజుల క్రితమే పెళ్లి చేసుకుంది. ఈమె పెళ్లి చేసుకున్న అతను కూడా మన తెలుగు ప్రేక్షకులకు బాగా పరిచయస్తుడే.. అతను ఎవరు అంటే వినయ్ రాయ్. 

నీవల్లే నీవల్లే, వాన లాంటి సినిమాలతో తెలుగులో లవర్ బాయ్ గా పేరు తెచ్చుకున్నారు ఈ హీరో. ఈ రెండు సినిమాలు కూడా తెలుగు ప్రేక్షకులకు ఈ హీరోని ఎంతగానో దగ్గర చేశాయి.   

ఇక ఈ మధ్య వరుణ్ డాక్టర్ సినిమాలో విలన్ గా కూడా కనిపించాడు. వినయ్ వర్మా కి ఒకప్పుడు అమ్మాయిలా అభిమానులు ఎంతోమంది ఉండేవారు. అయితే కొద్ది సినిమాల తరువాత తెలుగులో ఈయనకి కూడా అవకాశాలు తగ్గాయి. 

ఇక తమిళంలో ఇప్పటికి కూడా నటిస్తున్న వినయ్ రాయ్.. ఈ మధ్యనే విమల రామన్ తో తన పదేళ్ల యానివర్సరీ కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు. అయితే ఈ మధ్య వీళ్లిద్దరూ ఇంస్టాగ్రామ్ లో షేర్ చేసిన ఫోటోలు మాత్రం అందరిని ఆశ్చర్య పరుస్తున్నాయి. 

ఈ ఫోటోలలో వినయ్ ఆరోగ్యం బాగా లేకుండా సన్నగా అయిపోయినట్లు కనిపించారు.. వినయ్ అప్పట్లో ఎలా ఉండేవారు ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయారు అని అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అంతేకాకుండా ఇతనుకు ఏమన్నా ఒళ్ళు బాలేదా అనే సందేహాలు కూడా వస్తున్నాయి.

