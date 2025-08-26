Vinayaka Chavithi 2025: వినాయక చవితి రోజు.. ఈ రెండు రంగుల బట్టలు అస్సలు వేసుకోకూడదు.. ఏవంటే..?

Vinayaka Chavithi Rules
దేశమంతటా రేపు బుధవారం ఘనంగా వినాయక చవితి సంబరాలు జరుగుతున్నాయి అన్న విషయం తెలిసిందే. దీంతో ఇప్పటికే మార్కెట్లు అన్నీ కూడా రఫీ గా ఉన్నాయి. వినాయకుడు పూజకు కావలసిన సామాన్లతో నిండిపోయి ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో ఈ రోజున పాటించాల్సిన ఒక నియమం ఏమిటంటే..
మనం పూజ చేసేటప్పుడు కూడా మొదటిగా గణేశుని ప్రార్థిస్తాం. మన పనులకు ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా జరగాలి అంటే.. అది వినాయకుడి ప్రార్ధనతోనే సాధ్యమవుతుంది.
అందుకే అన్ని పండగలోకి కూడా వినాయక చవితి పండగ ప్రతి ఒక్కరూ తన ఇంట్లో ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటారు.
వినాయక చవితి.. ఈసారి జూలై 27 అనగా బుధవారం వచ్చింది. ఈ క్రమంలో అందరూ రేపు పూజా విధానం పాటిస్తూ వినాయకుడికి కృషి చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నారు.
వినాయక చవితి రోజు ఎటువంటి పరిస్థితిలో చందమామను చూడకూడదు అన్న విషయం మనకు తెలిసిందే. అయితే దీంతో పాటు.. వినాయక చవితి రోజు తప్పకుండా పాటించాల్సిన మరో పద్ధతి కూడా ఉంది.
అదేమిటి అంటే వినాయక చవితి రోజు ఎటువంటి పరిస్థితిల్లోనూ.. నలుపు అలానే బ్లూ రంగు.. డ్రస్సులు మన పురాణాల ప్రకారం..వేసుకోకూడదు అంట. నలుపు సాధారణంగానే మనం పండగ అంటే వేసుకోము. అయితే వినాయక చవితి రోజు బ్లూ రంగు బట్టల కి కూడా దూరంగా ఉండడం మంచిది అని చెబుతున్నాయి మన పురాణాలు.