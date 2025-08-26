Vinayaka Chavithi 2025: వినాయక చవితికి ఇంట్లో గణేషుడిని పెడుతున్నారా? తొండం కుడి వైపు ఉండాలా? ఎడమ వైపా?

Vinayaka Chavithi Idol Selection: 2025 ఆగస్టు 27వ తేదీ వినాయక చవితి నిర్వహించుకోనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పెద్దపెద్ద మంటపాల్లో వినాయకుని ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు ప్రతి ఒక్కరి ఇళ్లలో కూడా వినాయకుని ఏర్పాటు చేసుకుంటారు. అయితే మీరు కూడా ఇంట్లో వినాయకుని ఏర్పాటు చేసుకుంటే ఈ ముఖ్య విషయం తెలుసుకోండి.
ఇంట్లో వినాయకుని పెట్టుకునే సమయంలో వినాయక విగ్రహానికి తొండం కుడివైపు ఉండడం మంచిదా? ఎడమ వైపు ఉండడం మంచిదా? 2025 ఆగస్టు 27వ తేదీ వినాయక చవితి నిర్వహిస్తున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా అంగరంగ వైభవంగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు.
అయితే ఇంటికి తెచ్చుకునే వినాయకుడి విగ్రహం తొండం కుడివైపు ఉండాలా? ఎడమవైపు ఉండాలా? అని చాలామందికి వచ్చే ఆలోచన. సాధారణంగా వినాయకుడు అంటేనే జ్ఞానం, తెలివితేటలు, శక్తికి సూచన. అయితే వినాయక విగ్రహానికి కుడివైపు ఉండే తొండం శక్తివంతమైన పరిగణిస్తారు. అయితే ఎడమవైపుగా తొండం ఉన్నది ఇంట్లో పెట్టుకోవడానికి శుభప్రదం.
ఎడమ వైపు తిరిగి ఉన్న తొండం వల్ల ఇంటిలో పాజిటివిటీ పెరుగుతుంది. కాబట్టి ఇంటికి వినాయకుని తీసుకునేటప్పుడు ఎడమవైపుగా ఉన్న తొండమున్న విగ్రహం తీసుకోవాలి అంతేకాదు విగ్రహం ఎలాంటి డామేజ్ లేకుండా జాగ్రత్త వహించండి.
వినాయకుని విగ్రహంతో పాటు పువ్వు పత్రీ సమర్పిస్తారు. మొత్తంగా 21 పువ్వు పత్రిలతో వినాయకుని పూజిస్తారు. అంతేకాదు వినాయకుని పూజించటం వల్ల జ్ఞానం పొందుతారు.
అది దేవుడు అన్ని పూజలు విశేష పండుగల సమయంలో వినాయకుని పూజ ఎంతో విశేషం. ముందుగా ఆయన పూజ చేసిన తర్వాతే వేరే పూజలు నిర్వహిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో వినాయక చవితి నవరాత్రులు వైభవంగా నిర్వహించనున్నారు.