Viparita Rajayogam: మీన రాశిలో శనిదేవుడి సంచార ప్రభావంతో రాబోయే రెండేళ్లు తీవ్ర రాజయోగం ఏర్పడబోతుంది. దీంతో 3 రాశులకు డబుల్ జాక్పాట్ కొట్టబోతున్నారు. గ్రహాలు నిరంతరం ఒకరాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి ప్రవేశించడం వలన కొన్ని యోగాలు ఏర్పడుతుంటాయి. అలాంటి వాటిలో విపరీత రాజయోగం ఒకటి.
మీన రాశిలో శనిదేవుడు ప్రత్యక్షంగా సంచరించబోతున్నాడు. అక్కడ అది 2027 వరకు ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో శనీశ్వరుడు తన ఉనికిని చాటుకుంటాడు. ఇది సింహ రాశిలో విపరీత రాజయోగాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. దీని కారణంగా ఈ రాశులకు అద్భుతమైన భవిష్యత్తు ఉండబోతుంది.
సింహరాశి: సింహ రాశి వారికి విపరీత రాజయోగం ప్రభావంకారణంగా మీరు ఆర్థికపరంగా బాగుంటుంది. మీ భవిష్యత్ మీ చేతిలో ఉంటుంది. ఈ రాశుల వారు ప్రతి ప్రయత్నంలోనూ విజయం సాధిస్తారు. అంతేకాదు ఆర్థికంగా మరింత బలోపేతం అవుతారు. శనిదేవుడి ఆరవ ఇంట్లో, ఏడవ ఇంటి అధిపతిగా ఉండి ఎనిమిదవ ఇంట్లో సంచరిస్తున్నందున, వీరు వృత్తి, వ్యాపార విషయాలలో విజయం సాధిస్తారు. వారికి వ్యాపారంలో గరిష్ట లాభాలను అందుకుంటారు. సమాజంలో గౌరవ, మర్యాదలు అందుకుంటారు.
వృషభ రాశి: వృషభరాశి వారికి పట్టిందల్లా బంగారమే అన్నట్టుగా ఉంటుంది. ఊహించని విధంగా డబ్బు సంపాదిస్తారు. వ్యాపార పరంగా పెట్టుబడుల ద్వారా పెద్ద మొత్తంలో డబ్బును కూడబెడతారు.ఉద్యోగులకు పదోన్నతితో పాటు జీతంలో పెరుగుదలకు అవకాశం ఉంటుంది. అంతేకాదు కెరీర్ పరంగా ఊహించని అవకాశాలు లభించబోతున్నాయి. ఇంటా, బయట సానుకూల వాతావరణం ఉంటుంది.
మీన రాశి: లగ్నరాశిలో శనీశ్వరుడి సంచారం ఉండటం మీన రాశికి అదృష్టం తీసుకురాబోతుంది. ఈ సమయంలో, ఈ రాశి వారికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం లభించే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. పెట్టుబడులు మంచి లాభాలను అందుకుంటారు. పనిలో అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. ఇంటా బయటా..సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొని ఉంటుంది.
తుల రాశి: తులారాశి వారికి శనిదేవుడి సంచారం అనేక ప్రయోజనాలను తీసుకురాబోతుంది. ఈ రాశి వారికి అధిక రాజయోగం కారణంగా అనేక ప్రయోజనాలు లభించబోతున్నాయి. ఆరవ ఇంట్లో వారికి అధిక శనిదేవుడి విపరీత రాజయోగం ఉన్నందున వారు ఆర్థికంగా చాలా బలంగా ఉంటారు. కష్టపడి పనిచేయడం వలన మంచి ఫలితాలను అందుకుంటారు. నిరుద్యోగులకు కొత్త ఉద్యోగం లభించే అవకాశాలున్నాయి. ఈ సమయంలో తమ కుటుంబంతో సంతోషంగా గడుపుతారు.
గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ జ్ఞానంతో పాటు హిందూ మత విశ్వాసాలు.. సనాతన హిందూ ధర్మ గ్రంథాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. దీనిని జీ న్యూస్ కూడా ధృవీకరించడం లేదు.