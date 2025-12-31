Vipreet raj yoga effect on new year 2026: మరికొన్ని గంటల్లో న్యూ ఇయర్ ప్రారంభమౌతుంది. ఈ క్రమంలో విపరీత్ రాజయోగం ప్రభావంతో కొన్ని రాశులకు అనుకొని జాక్ పాట్ తగలబోతుంది. అదే విధంగాఈ రాశుల వారి జీవితంలో ఊహించని గొప్ప మార్పులు వచ్చే ఏడాది సంభవించనున్నాయి.
మరి కొన్ని గంటల్లో కొత్త ఏడాది వేడుకలు ఘనంగా ప్రారంభంకానున్నాయి. మరోవైపు న్యూఇయర్ నేపథ్యంలో ఈ సారి జనవరి 1న విపరీత రాజయోగం ఏర్పడబోతుంది. దీనిప్రభవం వల్ల కొన్ని రాశులకు అనుకొని విధంగా లక్ కలిసి రానుంది. అదేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ముఖ్యంగా గురుడు,శని , చంద్ర గ్రహంల కలయిక వల్ల అరుదైన విపరీతమైనరాజయోగం ఏర్పడుతుందని పండితు అంటారు. దీని వల్ల న్యూ ఇయర్ అంతా ద్వాదశ రాశులపై దీని ప్రభావం ఉండనుంది. అయితే.. మొత్తంగా కొన్ని రాశులకు విపరీతంగా వారి జీవితంలో గొప్పమార్పులు సంభవించనున్నాయి. ఆ రాశులు ఏంటో చూద్దాం.
ఈ రాశులకు న్యూ ఇయర్ నుంచి భారీగా ఆదాయం సమకూరుతుంది. ఆర్థికంగా విపరీమైన లాభాలు గడిస్తారు.రియల్ఎస్టేట్ రంగంలో రాణిస్తారు. మీరు కోరుకున్న అమ్మాయితో పెళ్లి జరుగుతుంది. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్లు వస్తాయి.
ఈ రాశులవారికి సంఘంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. రాజకీయాల్లో రాణిస్తారు. విందులు, వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. అంతేకాకుండా సోదరులతో ఏర్పడిన సమస్యలు దూరమౌతాయి. విదేశాలకు వెళ్లే చాన్స్ లు కన్పిస్తున్నాయి.
రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో రాణిస్తారు. అంతే కాకుండా లాటరీలు తగిలే చాన్స్ లు కన్పిస్తున్నాయి. కోర్టుకేసులు మీకు అనుకూలంగా తీర్పులు వస్తాయి. సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. మీరు చేపట్టే ప్రతిపనిలోను భారీగా లాభాల్ని అర్జిస్తారు.
ఈ రాశుల వారు వ్యాపారాల్లో రాణిస్తారు. సంఘంలో పేరు, ప్రఖ్యాదులు వస్తాయి. అంతే కాకుండా విదేశాలకు వెళ్లి భారీగా ఆదాయం గడిస్తారు. రాదనుకుని వదిలేసిన డబ్బులు కూడా మీ సొంతమౌతాయి. విదేశాలకు ఉద్యోగాలు,ఉన్నత చదువుల కోసం వెళ్లేవారు భారీగా ఆదాయంను గడిస్తారు.( ఈ స్టోరీ సోషల్ మీడియా కంటెంట్ ఆధారంగా రాయడం జరిగింది. జీ తెలుగు దీనికి బాధ్యత వహించదు.)