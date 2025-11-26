English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Vipreet Rajyoga: 18 యేళ్ల తర్వాత విపరీత రాజయోగం ప్రభావంతో ఈ రాశుల వారికి సొంతిల్లు, వివాహా యోగం గ్యారంటీ..

Vipreet Rajyoga Effect: 18 యేళ్ల తర్వాత,  శక్తివంతమైన, తీవ్రమైన విపరీత రాజయోగ ప్రభావంతో ఇంట్లో ధన వర్షంతో పాటు వివాహాం కానీ యువతీ యువకులు పెళ్లి గ్యారంటీతో పాటు  సొంతింటి కల సాకారం కాబోతున్నట్టు జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్న మాట. 
1 /6

జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం, గ్రహాల రాకుమారుడు బుధుడు, సైన్యాధిపతి అయిన అంగారక గ్రహం వృశ్చిక రాశిలో ఉన్నాయి. దీని నుండి ఏర్పడే శక్తివంతమైన విపరీత రాజయోగం కొన్ని రాశుల వీరి జీవితాలను మార్చబోతుంది. వృశ్చిక రాశిలో బుధుడు, కుజుడు ఒకే రాశిలో సంచరిస్తున్నాయి. బుధుడు ఒకే రాశిలో అస్తమించడం సరిగ్గా 18 సంవత్సరాల తర్వాత జరగబోతుంది. దీంతో శక్తివంతమైన, విపరీత రాజయోగాన్ని సృష్టించాయి.

2 /6

ఏదైనా రాశిలో రెండు గ్రహాలు కలిసి ఉన్నప్పుడు, వాటిలో ఒకటి లేదా రెండూ క్షీణ స్థితిలోకి వచ్చినప్పుడు, విపరీత రాజయోగం వంటి శక్తివంతమైన యోగం ఏర్పడుతుంది.బుధుడు,  కుజుడు సంయోగం వల్ల ఏర్పడిన విపరీత రాజయోగ ప్రభావం 12 రాశులపైనా తీవ్రమైన ప్రభావం చూపించనుంది. అయితే, 18 యేళ్ల తర్వాత ఏర్పడిన ఈ విపరీత రాజయోగం మూడు రాశులకు అదృష్టాన్ని తీసుకురాబోతుంది. 

3 /6

ధనస్సు రాశి.. విపరీత రాజయోగ ప్రభావం ఈ రాశి వారికి కెరీర్‌ పరంగా  కొత్త ఉత్సాహాంతో పాటు శక్తిని ఇవ్వబోతుంది. సమాజంలో మీ హోదాతో పాటు పరపతి పెరుగుతుంది. వ్యాపార పరంగా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. జీవితంలో అన్ని దిశల నుండి మీరు మంచి ఫలితాలను అందుకుంటారు.  మీ ఇంట్లో నగదు ప్రవాహం పెరుగుతుంది. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ గణనీయంగా పెరుగుతుంది. సొంతింటి కల నెరవేరబోతుంది. అంతేకాదు వివాహాం కానీ స్త్రీ, పురుషులకు వివాహాం యోగం త్వరలో సిద్ధించనుంది. 

4 /6

మేష రాశి.. 18 యేళ్ల తర్వాత ఏర్పడిన అరుదైన, శక్తివంతమైన విపరీత  రాజయోగం ప్రభావంతో గత కొన్నేళ్లుగా ఎదురు చూస్తున్న సొంతింటి కల సాకారం కాబోతుంది.  అన్ని వైపుల నుండి అనుకూలమైన పరిస్థితులు రాబోతున్నాయి. కుటుంబ సంక్షోభాలు తొలగిపోతాయి. ఊహించని విధంగా ఆర్థికంగా బలపడతారు. వివాహాం కానీ స్త్రీ, పురుషులకు రాబోయే ఆరు నెలల్లో వివాహాం జరిగే అవకాశాలున్నాయి.  జీవితంలో సుఖాలు, సౌకర్యాలకు కొరత ఉండదు.

5 /6

కన్యా రాశి.. విపరీత  రాజయోగం ఫలితంగా, ఈ రాశిచక్రం చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనిలను పూర్తి చేస్తారు. మీ కష్టానికి తగిన ఫలితం అందుకుంటారు. మీ ఆర్థిక స్థితిలో మెరుగుదల ఉంటుంది. భూమి కొనుగోలు చేస్తారు. ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. శుభ ఫలితాలను అందుకుంటారు. 

6 /6

గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, జ్యోతిష్య పండితులు, ఇతర హిందూ మత గ్రంథాల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది.  ZEE NEWS దీనిని ధృవీకరించడం లేదు.   

vipreet rajyoga 2025 effects vipreet rajyog 2025 effects budh mangala yuti effects Rajayogam Zodiac signs Good Signs 12 Zodiac Signs Lucky Zodiac Signs

