Vipreet Rajyog 2025: శనిదేవుడి ప్రత్యక్ష సంచారంతో విపరీత రాజయోగం.. ఈ రాశులకు బంపర్ జాక్ పాట్..

Vipreet Rajyoga 2025 Effect: శనిదేవుడి ప్రత్యక్ష సంచారము వలన కొన్ని రాశుల వారికి విపరీత రాజయోగం ఏర్పడబోతుంది. అంతకాదు ఈ మూడు రాశుల వారికి అదృష్టం బంగారంలా మారబోతుంది. నవంబర్ 28న శనీశ్వరుడు మీనరాశిలో ప్రత్యక్షంగా సంచరించబోతున్నాడు. ఈ ప్రత్యేక యోగ ప్రభావం వలన ఆర్థిక లాభాలు, కెరీర్ పురోగతి, ఆనందంతో పాటు శ్రేయస్సును తీసుకురాబోతుంది. ఆ అదృష్ట రాశులు ఏమిటో తెలుసుకోండి...
Vipreet Rajyoga 2025 Effect: నవ గ్రహాలలో శనిదేవుడికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఈయన న్యాయానికి అధిపతి. హిందూ పురాణాల ప్రకారం, శనీశ్వరుడు ప్రతి వ్యక్తికి వారి కర్మ ప్రకారం ఫలాలను ఇస్తుంటాడు. తొమ్మది గ్రహాలలో ఏదైనా దాని స్థానాన్ని మార్చుకున్నప్పుడు, అది అన్ని రాశులవారిని ప్రభావితం చేస్తూ వుంటుంది. గత 138 రోజులుగా శనిదేవుడు మీనరాశిలో తిరోగమనంలో సంచరిస్తున్నాడు. కానీ నవంబర్ 28న ప్రత్యక్షంగా వెళ్లబోతుంది. శనిదేవుడు నిజ సంచారం కారణంగా తీవ్ర రాజయోగాన్ని సృష్టిస్తుంది. ఇది కొన్ని రాశుల వారికి జీవితాల్లో పెద్ద మార్పులను తీసుకురాబోతుంది. ఆ అదృష్ట రాశులు ఏవో తెలుసుకోండి.
విపరీత రాజయోగం విషయానికొస్తే.. శని మహాత్ముడు తన తిరోగమన స్థితిని వదిలి ప్రత్యక్షంగా మారినప్పుడు, తీవ్ర రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ప్రతికూల పరిస్థితులలో కూడా ఈ యోగం విజయం, శ్రేయస్సును సిద్దింప జేస్తుంది. దీని ద్వారా ప్రభావితమైన రాశులు ఊహించని సానుకూల అవకాశాలను ఆర్థిక లాభాలను అందుకుంటారు.
మీన రాశి: శనిదేవుడు ప్రత్యక సంచారం మూలంగా మీన రాశి లగ్నం ఇంట్లో ఉండనుంది. ఈ సమయం ఈ రాశిలో జన్మించిన వారికి ఆత్మవిశ్వాసంతో పాటు అన్ని రంగాల్లో విజయాన్ని తీసుకురాబోతుంది. మీనరాశిలో శని మహాత్మకుడు ప్రత్యక్ష స్థానం వలన అదృష్టం వరించబోతుంది. ఈ సమయంలో కెరీర్ పురోగతితో పాటు మంచి ఆరోగ్యంతో పాటు అదృష్టాన్నిఅందుకోబోతున్నారు. పెట్టుబడులు లాభాలను తెచ్చే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ జీవితంలో కూడా సానుకూల మార్పులు రానున్నాయి.
ధనుస్సు రాశి: శనిదేవుడు నేరుగా ధనుస్సు రాశి యొక్క నాల్గవ ఇంట్లో సంచరిస్తున్నడు. విపరీత రాజయోగం మీకు ఆర్థిక లాభాలను తీసుకురాబోతుంది. ఆస్తికి సంబంధించిన విజయాన్ని తెచ్చే అవకాశాలున్నాయి. వ్యాపారం వృద్ధి చెందుతుంది. కుటుంబంలో శాంతి, సామరస్యంతో పాటు ఆనందం వెల్లివిరుస్తుంది. ఇల్లు, వాహనం లేదా కొత్త అపార్ట్మెంట్ కొనాలనే వారి కల నెరవేరే అవకాశాలున్నాయి.
సింహ రాశి: శనీశ్వరుడు నేరుగా సింహరాశి యొక్క ఎనిమిదవ ఇంట్లో సంచరించబోతున్నాడు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి ఈ సమయం శుభప్రదంగా ఉండబోతుంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి, జీతం పెరుగుదల ఉండే అవకాశాలున్నాయి. వారి కెరీర్లో స్తబ్దతను అనుభవించిన వారికి ఇప్పుడు ముందుకు సాగడానికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. వైవాహిక సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలిగిపోయే అవకాశాలున్నాయి.
గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిష్కులు, పంచాంగాలు, మత గ్రంథాలతోపాటు వివిధ మాధ్యమాల నుండి సేకరించి ఇవ్వబడింది. జీ న్యూస్ దీనిని ధృవీకరించడం లేదు.