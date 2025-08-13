Viral Fever Spread in Hyderabad: ఒకవైపు హైదరాబాద్ను వర్షాలు ముంచెత్తుతుంటే మరోవైపు వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లు కూడా విజృంభిస్తున్నాయి. హైదరాబాద్లో ఈరోజు ఉదయం నుంచి కూడా వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో చాలామంది ఆసుపత్రి చుట్టూ తిరగాల్సి వస్తుంది. వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లు సోకుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో పిల్లలు, పెద్దలు వృద్ధులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు తెలుసుకుందాం.
హైదరాబాద్లో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలకు వైరల్ ఫీవర్లు కూడా చుట్టుముడుతున్నాయి. గత కొన్ని రోజులుగా సీజనల్ వ్యాధులు పెరుగుతున్నాయి ఆగస్టునెలలో పది రోజులుగా గాంధీ హాస్పిటల్ లో ఇప్పటికే 18,800 పైగా ఓపి కేసులు నమోదయ్యాయి. ఇక నిన్ను ఒక్కరోజే 78 మంది జ్వరంతో ఆసుపత్రికి రాగా అందులో 67 మంది ఓపి, 11 మందిని అడ్మిట్ చేసుకొని చికిత్స అందిస్తున్నారు
ఇక ప్రధానంగా వీళ్లకి డెంగీ, మలేరియా పాజిటివ్ అని రావడంతో చికిత్స అందిస్తున్నారు. ప్రధానంగా సీజనల్ వ్యాధులు సోకడంతో ఆసుపత్రిలో చేరుతున్నారు. ఇక నీరు నిలిచి ఉండటంతో ఎక్కువ శాతం ఐదు దోమలు విజృంభిస్తున్నాయి.
విష జ్వరాలు వ్యాపిస్తున్నాయి. కాచి చల్లార్చిన నీరు మాత్రమే తాగాలి. పరిసరాలను ఎప్పటికప్పుడు పరిశుద్ధంగా ఉంచుకోవాలని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇక తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో చెట్లు, కరెంటు స్తంభాల కింద కూడా నిల్చోవద్దని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. నీరు నిలిచిన ప్రాంతాల్లో వాహనాలు, నడక రెండూ ప్రమాదమే
దీంతో పాటు సెల్లార్ లోకి వరద నీరు చేరినప్పుడు షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది. అప్పుడు మెయిన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేయాలి. ఈ వర్షాలకు ఇప్పటికే స్కూళ్లకు ఒంటిపూట బడులు నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రధానంగా వర్షాలు పడ్డ సమయంలో మ్యాన్ హోల్స్ ముప్పు పొంచి ఉంది. వరద నీరు రోడ్లపై అలాగే ఉంటుంది.
గతంలో కూడా కళాసీగూడ ప్రాంతంలో ఓ చిన్నారి మౌనిక నీళ్లలో పడి కొట్టుకుపోయిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ వానలో పిల్లలను షాపులకు సైతం పంపకండి. సీజనల్ వ్యాధులు కూడా విజృంభిస్తున్నాయి. హాఫ్ డే స్కూల్ సాకుతో పిల్లలు టైం దొరికితే బయటకు వెళ్లి వస్తామంటే కూడా పేరెంట్స్ జాగ్రత్త వహించండి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బయటకి పంపించకండి.
ఇక భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో మూడు జిల్లాలకు స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించారు. జగిత్యాల, ఆసిఫాబాద్ స్కూల్లకు సెలవులు ప్రకటించారు. ఆదిలాబాద్ లో ఇప్పటికే స్కూళ్లకు హాలిడే ప్రకటించారు. వాగులు వంకలు పొంగిపొర్లుతుంటాయి. పిల్లలు అటువైపుగా వెళ్లకుండా జాగ్రత్త తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.