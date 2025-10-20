English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
YS Jagan Diwali: దీపావళి వేడుకల్లో భార్యతో కలిసి మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌.. ఎక్కడ చేసుకున్నాడో తెలుసా?

YS Jagan Couple Celebrates Diwali At Bengaluru Pics Goes Viral: దేశవ్యాప్తంగా దీపావళి పండుగ అంగరంగ వైభవంగా.. ఆనందోత్సాహాల మధ్య ప్రజలు చేసుకున్నారు. దీపావళి పండుగలో వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌ పాల్గొన్నారు. అయితే ఎక్కడ చేసుకున్నారో తెలుసా? వైరల్‌గా మారిన ఫొటోలు చూడండి.
1 /5

దీపావళి పండుగను మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌ మోహన్‌ రెడ్డి చేసుకున్నారు. తన కుటుంబంతో కలిసి పండుగ సంబరాల్లో మునిగారు. దీపావళి పండుగను వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత వైఎస్‌ జగన్‌ ఏపీలోని తాడేపల్లిలో కాకుండా కర్ణాటకలోని బెంగళూరులో ఉన్న నివాసంలో చేసుకున్నారు.

2 /5

బెంగళూరు నివాసంలో మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ చేసుకున్న దీపావళి వేడుకల ఫొటోలు వైరల్‌గా మారాయి.

3 /5

దీపావళి పండుగ అందరి జీవితాల్లో మరిన్ని వెలుగులు తీసుకురావాలని కోరుకుంటూ.. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగు వారందరికీ మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ 'ఎక్స్‌' వేదికగా దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

4 /5

దీపావళి సందర్భంగా బెంగళూరులోని జగన్‌ నివాసంలో ప్రత్యేక దీపాల అలంకరణ చేశారు. జగన్‌ సంప్రదాయ దుస్తుల్లో కనిపించారు. తెల్ల కుర్తా వేసుకుని ఆకట్టుకున్నారు.

5 /5

అనంతరం మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ తన సతీమణి  వైఎస్‌ భారతితో కలిసి బాణసంచా కాల్చారు. చిచ్చుబుడ్డి... కాకరపువ్వొత్తి, టపాకాయలు కాల్చి సంబరాలు చేసుకున్నారు.

