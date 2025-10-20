YS Jagan Diwali: దీపావళి వేడుకల్లో భార్యతో కలిసి మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌.. ఎక్కడ చేసుకున్నాడో తెలుసా?

YS Jagan Couple Celebrates Diwali At Bengaluru Pics Goes Viral: దేశవ్యాప్తంగా దీపావళి పండుగ అంగరంగ వైభవంగా.. ఆనందోత్సాహాల మధ్య ప్రజలు చేసుకున్నారు. దీపావళి పండుగలో వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ పాల్గొన్నారు. అయితే ఎక్కడ చేసుకున్నారో తెలుసా? వైరల్గా మారిన ఫొటోలు చూడండి.
దీపావళి పండుగను మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి చేసుకున్నారు. తన కుటుంబంతో కలిసి పండుగ సంబరాల్లో మునిగారు. దీపావళి పండుగను వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ ఏపీలోని తాడేపల్లిలో కాకుండా కర్ణాటకలోని బెంగళూరులో ఉన్న నివాసంలో చేసుకున్నారు.
బెంగళూరు నివాసంలో మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ చేసుకున్న దీపావళి వేడుకల ఫొటోలు వైరల్గా మారాయి.
దీపావళి పండుగ అందరి జీవితాల్లో మరిన్ని వెలుగులు తీసుకురావాలని కోరుకుంటూ.. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగు వారందరికీ మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ 'ఎక్స్' వేదికగా దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
దీపావళి సందర్భంగా బెంగళూరులోని జగన్ నివాసంలో ప్రత్యేక దీపాల అలంకరణ చేశారు. జగన్ సంప్రదాయ దుస్తుల్లో కనిపించారు. తెల్ల కుర్తా వేసుకుని ఆకట్టుకున్నారు.
అనంతరం మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ తన సతీమణి వైఎస్ భారతితో కలిసి బాణసంచా కాల్చారు. చిచ్చుబుడ్డి... కాకరపువ్వొత్తి, టపాకాయలు కాల్చి సంబరాలు చేసుకున్నారు.