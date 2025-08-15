English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Virat Kohli: విరాట్ కోహ్లీ బాడీగార్డ్ జీతం ఎంతో తెలుసా? ఓ కంపనీ సీఈఓ కంటే ఎక్కువ శాలరీ!!

Virat Kohli Bodyguard Salary: టీమ్ఇండియా మాజీ కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ బాడీగార్డు గురించి మీకు ఈ విషయం తెలుసా? విరాట్, అనుష్క శర్మల వ్యక్తిగత భద్రత ఇస్తున్న వ్యక్తికి ఓ కంపెనీ సీఈఓ కంటే ఎక్కువ జీతం ఇస్తున్నారట. అంత పెద్ద జీతం తీసుకుంటున్న బాడీగార్డ్ ఎవరు? అతని సంపద ఎంతో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
భారతదేశంలో క్రికెటర్లు, సినిమా హీరోలను వారి అభిమానులు దేవుళ్ళుగా భావిస్తారు. వారి ఆకర్షణీయమైన జీవితాల కారణంగా ఈ స్టార్లు బహిరంగ ప్రదేశాలలో ఒంటరిగా బయటకు వెళ్లలేరు. అలాంటి సందర్భాలలో సెలబ్రిటీలు అందరూ బాడీగార్డ్స్‌ను నియమించుకుంటారు. 

అదేవిధంగా హీరోయిన్ అనుష్క శర్మ, టీమ్ఇండియా క్రికెటర్ విరాట్ కోహ్లీకి కూడా ఓ వ్యక్తిగత అంగరక్షకుడు ఉన్నాడు. అతని పేరు ప్రకాష్ సింగ్. అతడ్ని సోనూ అని పిలుస్తుంటారు. 

కొన్ని వార్తా సంస్థల నివేదిక ప్రకారం.. విరాట్ కోహ్లీ, అనుష్క శర్మ తమ బాడీగార్డ్ సోనుకు సంవత్సరానికి రూ.1.2 కోట్లు జీతం చెల్లిస్తున్నారు. సోను జీతం చాలా కంపెనీ సీఈఓల జీతం కంటే ఎక్కువ. సోనూ.. అనుష్క, విరాట్ యొక్క బాడీగార్డ్ మాత్రమే కాదు. అతను వారిని కుటుంబ సభ్యుల్లా చూసుకుంటాడు.   

ప్రకాష్ కాకుండా, కోహ్లీకి ప్రత్యేక వ్యక్తిగత భద్రతా బృందం ఉంది. ఆమె గర్భధారణ సమయంలో అనుష్కకు పూర్తి భద్రత కల్పించింది సోను. కరోనా సమయంలో సోను చాలాసార్లు పీపీఈ కిట్ ధరించి మరీ బాడీగార్డ్‌గా వ్యవహరించాడు.

