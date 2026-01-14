English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Virat Kohli: చరిత్ర సృష్టించిన కింగ్ కోహ్లీ.. సచిన్ టెండూల్కర్ ఆల్‌టైమ్ రికార్డ్ బ్రేక్

Virat Kohli Record: టీమిండియా స్టార్ ప్లేయర్ విరాట్ కోహ్లీ చరిత్ర సృష్టించాడు. భార‌త్, న్యూజిలాండ్ దేశాల మ‌ధ్య జ‌రిగిన వ‌న్డే మ్యాచ్‌ల్లో అత్య‌ధిక ప‌రుగులు సాధించిన ప్లేయ‌ర్‌గా చ‌రిత్ర సృష్టించాడు. ఈ క్ర‌మంలో కోహ్లీ దిగ్గజ ఆటగాడు స‌చిన్ టెండూల్క‌ర్‌ను అధిగ‌మించాడు. రాజ్‌కోట్ వేదిక‌గా న్యూజిలాండ్‌తో రెండో వ‌న్డేలో అత‌డు ఈ ఘ‌న‌త అందుకున్నాడు.
 
టీమిండియా రన్ మెషిన్ విరాట్ కోహ్లీ అరుదైన ఘ‌న‌త సాధించాడు. భార‌త్, న్యూజిలాండ్ మ‌ధ్య జ‌రిగిన వ‌న్డే మ్యాచ్‌ల్లో అత్య‌ధిక ప‌రుగులు సాధించిన ప్లేయ‌ర్‌గా చ‌రిత్ర సృష్టించాడు. ఈ క్ర‌మంలో కోహ్లీ భారత క్రికెట్ దిగ్గజం స‌చిన్ టెండూల్క‌ర్‌ను అధిగ‌మించాడు. రాజ్‌కోట్ వేదిక‌గా న్యూజిలాండ్‌తో రెండో వ‌న్డేలో అత‌డు ఈ ఘ‌న‌త అందుకున్నాడు.

రాజ్‌కోట్ వ‌న్డేలో తొలి బంతికే ఫోర్ కొట్టిన కోహ్లీ.. స‌చిన్‌ను అధిగ‌మించాడు. ఓవరాల్‌గా ఈ ఫీట్ సాధించిన జాబితాలో విరాట్ రెండో స్థానంలో నిలిచాడు. అగ్రస్థానంలో ఆస్ట్రేలియా మాజీ కెప్టెన్ రికీ పాంటింగ్‌ కొనసాగుతున్నాడు. 42 మ్యాచ్‌ల్లో స‌చిన్ 1750 ప‌రుగులు చేయ‌గా.. కోహ్లీ 35 మ్యాచ్‌ల్లో అధిగ‌మించ‌డం గ‌మ‌నార్హం.  

ఇక ఓవ‌రాల్‌గా న్యూజిలాండ్‌పై వ‌న్డేల్లో అత్య‌ధిక ప‌రుగులు సాధించిన బ్యాట‌ర్ల జాబితాలో రెండో స్థానంలో నిలిచాడు కోహ్లీ. ఆస్ట్రేలియా దిగ్గ‌జ ఆట‌గాడు రికీ పాంటింగ్ మాత్ర‌మే కోహ్లీ కన్నా ముందు ఉన్నాడు.

రాజ్‌కోట్ వేదిక‌గా న్యూజిలాండ్‌తో జ‌రుగుతున్న రెండో వ‌న్డేలో విరాట్ కోహ్లీ త‌న మార్క్ చూపించ‌లేక‌పోయాడు. తొలి వ‌న్డేలో 93 ప‌రుగులతో సత్తాచాటిన కోహ్లి.. రెండో వ‌న్డేలో మాత్రం నామ‌మాత్ర‌పు స్కోర్‌కే ప‌రిమితమ‌య్యాడు. 29 బంతుల్లో 23 పరుగులు చేసి క్లార్క్‌ బౌలింగ్‌లో క్లీన్‌ బౌల్డయ్యాడు.   

తొలి వన్డేలో కూడా కోహ్లీ పలు అరుదైన రికార్డులు సాధించాడు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో అత్యంతవేగంగా 28 వేల పరుగుల మైలు రాయిని అందుకున్న ప్లేయర్‌గా సచిన్ రికార్డును కోహ్లి బ్రేక్ చేశాడు. ఇదిలా ఉంటే.. ఐసీసీ వ‌న్డే ర్యాంకింగ్స్‌లో కోహ్లీ అగ్ర‌స్థానానికి చేరుకున్నాడు. దాదాపు నాలుగేళ్ల త‌రువాత అత‌డు అగ్ర‌స్థానానికి చేరుకోవ‌డం గ‌మ‌నార్హం. కోహ్లీ ప్రస్తుతం అద్భుతమైన ఫామ్‌లో ఉన్నాడు. వన్డే వరల్డ్‌కప్‌-2027 లక్ష్యంగా దూసుకుపోతున్నాడు.   

