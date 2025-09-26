Virat Kohli Dating Rumours Goes Viral With Star Heroine: భారత స్టార్ క్రికెటర్ విరాట్ కోహ్లీ వ్యక్తిగత జీవితంపై ఓ పుకారు షికారు చేస్తోంది. ఓ హీరోయిన్తో కోహ్లీ ప్రేమలో పడ్డాడని.. ఆమెతో డేటింగ్ చేశాడనే వార్త బయటకు వచ్చింది. పెళ్లికి ముందు ఈ వ్యవహారం నడిపాడని చర్చ జరుగుతోంది. వైరల్గా మారిన ఈ పుకారు గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
క్రికెట్లో రారాజుగా ఉన్న విరాట్ కోహ్లీ వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ రాజులా బతుకుతున్నాడు. క్రికెట్ విషయానికి పక్కనపెడితే వ్యక్తిగత జీవితంలో కోహ్లీ ప్రేమ వ్యవహారాలు బాగా నడిపాడని పుకార్లు ఉన్నాయి. కోహ్లీ అంటే పడి చచ్చే అమ్మాయిలు ఎంతో మంది ఉన్నారని.. కోహ్లీ కొందరిని గర్ల్ ఫ్రెండ్గా చేసుకున్నాడని అతడిపై గాసిప్స్ ఉన్నాయి. ఆ జాబితాలో కన్నడ నటి, బిగ్బాస్ 9 కంటెస్టెంట్ ఉన్నారని తెలుస్తోంది.
క్రికెట్ కాకుండా ఇతర వాణిజ్య ప్రకటనల సమయంలో.. ప్రైవేటు కార్యక్రమాల్లో కోహ్లీ కొందరు హీరోయిన్లతో నటించడంతోపాటు వివిధ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నాడు. ఆ సమయంలో వారితో సంబంధాలను అంటగట్టేసేవారు. అలా కోహ్లీ పెళ్లికి ముందు చాలా మంది మహిళలతో డేటింగ్ చేశాడని పుకార్లు ఉన్నాయి. వారిలో సంజనా గల్రానీ కూడా ఒకరు. కన్నడ నటి సంజన గల్రానీతో ప్రేమలో పడ్డాడని.. ఆమెతో డేటింగ్ చేశాడని పుకార్లు వస్తున్నాయి. కోహ్లీ గర్ల్ఫ్రెండ్స్లో లిస్టులో సంజనా ప్రధానమని రూమర్లు ఉన్నాయి.
ఒకసారి ఐపీఎల్ సమయంలో సంజనాతో విరాట్ కోహ్లీ మాట్లాడుతూ కనిపించాడు. ఆర్సీబీ మ్యాచ్ల సమయంలో సంజన స్టేడియంలో జట్టును ఉత్సాహపరిచేది. 2011 ఐపీఎల్ సమయంలో సంజనా మ్యాచ్ సమయంలో మైదానంలోకి వచ్చి ఆర్సీబీ జెర్సీలో కనిపించింది.
స్టేడియంలో కోహ్లీతో కలిసి సంజనా మాట్లాడింది. వారిద్దరూ కొద్దిసేపు మాట్లాడుకున్న ఫొటోలు, వీడియోలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. విరాట్ కోహ్లీతో బాగా మాట్లాడడంతో వారి మధ్య ప్రేమ ఉందని వార్తలు వచ్చేశాయి. వారిద్దరి మధ్య సంబంధం ఉందనే పుకార్లు చెలరేగాయి.
విజయ్ మాల్యా నిర్వహించిన పార్టీలో విరాట్ కోహ్లీని సంజనా కలిసింది. వారిద్దరూ డేటింగ్ ప్రారంభించారనే వార్తలు వైరల్ అయ్యాయి. అయితే తర్వాత వారిద్దరూ ఎక్కడా కలిసి కనిపించకపోవడంతో కోహ్లీ, సంజన మధ్య ఏమీ లేదని తేలిపోయింది. ఎన్ని పుకార్లు వచ్చినా కోహ్లీ పట్టించుకోలేదు. కానీ అనుష్క శర్మను మొదటి నుంచి ప్రేమించి ఇప్పుడు వివాహం చేసుకుని ఇద్దరు పిల్లలతో హాయిగా ఉన్నాడు.
అనుష్క, ఇద్దరు పిల్లలతో విరాట్ కోహ్లీ విదేశాల్లో జీవిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముంబై, ఢిల్లీతోపాటు ఇతర ప్రాంతాల్లో సొంత నివాసాలు ఉన్నా కూడా ప్రశాంతమైన వ్యక్తిగత జీవితం కోసం.. పిల్లల భవిష్యత్ కోసం లండన్లో స్థిరపడినట్లు తెలుస్తోంది.