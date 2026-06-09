Virat Kohli Diet Secret:క్రీడాకారుల్లో ఫిట్నెస్కు కొత్త నిర్వచనం చెప్పిన వారిలో భారత స్టార్ క్రికెటర్ విరాట్ కోహ్లీ ముందుంటాడు. 37 ఏళ్ల వయసులోనూ యువ ఆటగాళ్లకు పోటీగా నిలిచే అతని ఫిట్నెస్ వెనుక కఠినమైన వ్యాయామంతో పాటు క్రమబద్ధమైన ఆహారపు అలవాట్లు కూడా ప్రధాన కారణం. ముఖ్యంగా అతను ఇష్టపడే ఒక ప్రత్యేక సూపర్ఫుడ్ సలాడ్ ఇప్పుడు ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టే వారిలో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది.
కోహ్లీ రోజువారీ ఆహారంలో సలాడ్లు, సూప్లు, సహజ పదార్థాలతో తయారైన ఎనర్జీ ఫుడ్స్కు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. వాటిలో సూపర్ఫుడ్ సమ్మర్ సలాడ్అ తనికి ఎంతో ఇష్టమైన వంటకంగా చెబుతారు. ఇది శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలను అందించడమే కాకుండా రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉండేందుకు సహాయపడుతుంది.
ఈ సలాడ్లో పలు రకాల ఆకుకూరలు, పండ్లు, గింజలు, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ప్రోటీన్లు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా వేసవిలో శరీరాన్ని హైడ్రేటెడ్గా ఉంచడంలో ఇది కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
ఈ ప్రత్యేక సలాడ్ తయారీకి ఒక కప్పు రాకెట్ ఆకులు, పావు కప్పు పఫ్డ్ క్వినోవా, పావు కప్పు వేయించిన క్యాప్సికమ్, ఒక చిన్న గిన్నె పుచ్చకాయ ముక్కలు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల గుమ్మడి గింజలు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల జీడిపప్పు అవసరం. డ్రెస్సింగ్ కోసం ఆలివ్ ఆయిల్, వెనిగర్, తేనె, మస్టర్డ్ సాస్, చిల్లీ సాస్, తగినంత ఉప్పు ఉపయోగించాలి.ముందుగా ఒక పెద్ద గిన్నెలో రాకెట్ ఆకులు, క్వినోవాను వేసుకోవాలి. తర్వాత కాల్చిన క్యాప్సికమ్ ముక్కలు, పుచ్చకాయ ముక్కలను జోడించాలి. ప్రత్యేకంగా తయారు చేసుకున్న డ్రెస్సింగ్ను పై నుంచి పోసి బాగా కలపాలి. చివరగా గుమ్మడి గింజలు, జీడిపప్పు చల్లి సర్వ్ చేస్తే రుచికరమైన సూపర్ఫుడ్ సలాడ్ సిద్ధమవుతుంది.
అంతేకాదు, ఇందులో ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్లు, ఖనిజాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. మెగ్నీషియం, ఐరన్, పొటాషియం, ఫాస్ఫరస్, జింక్ వంటి ఖనిజాలు శరీర ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. బి-విటమిన్లు శక్తి ఉత్పత్తిని పెంచి జీవక్రియలను చురుకుగా ఉంచుతాయి.
గ్లూటెన్ లేని ఆహారం కావడంతో గోధుమలకు ప్రత్యామ్నాయంగా కూడా క్వినోవా ఉపయోగపడుతుంది. ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి, సమతుల్య ఆహారం, క్రమశిక్షణతో కూడిన ఫిట్నెస్ రొటీన్ ఉంటే వయసు కేవలం సంఖ్య మాత్రమే అని ఈ సూపర్ఫుడ్ ఎంపిక మరోసారి నిరూపిస్తోంది.