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Virat Kohli Diet Secret: 37 ఏళ్ల కోహ్లీ ఫిట్‌నెస్ సీక్రెట్ ఇదే.. రోజూ తినే సూపర్‌ఫుడ్ ఏంటో తెలుసా?

Written ByVishnupriya
Published: Jun 09, 2026, 09:59 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 09:59 PM IST

Virat Kohli Diet Secret:క్రీడాకారుల్లో ఫిట్‌నెస్‌కు కొత్త నిర్వచనం చెప్పిన వారిలో భారత స్టార్ క్రికెటర్ విరాట్ కోహ్లీ ముందుంటాడు. 37 ఏళ్ల వయసులోనూ యువ ఆటగాళ్లకు పోటీగా నిలిచే అతని ఫిట్‌నెస్‌ వెనుక కఠినమైన వ్యాయామంతో పాటు క్రమబద్ధమైన ఆహారపు అలవాట్లు కూడా ప్రధాన కారణం. ముఖ్యంగా అతను ఇష్టపడే ఒక ప్రత్యేక సూపర్‌ఫుడ్‌ సలాడ్‌ ఇప్పుడు ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టే వారిలో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది.

Beetroot Benefits1/5

విరాట్ కోహ్లీ డైట్

కోహ్లీ రోజువారీ ఆహారంలో సలాడ్లు, సూప్‌లు, సహజ పదార్థాలతో తయారైన ఎనర్జీ ఫుడ్స్‌కు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. వాటిలో సూపర్‌ఫుడ్ సమ్మర్ సలాడ్అ తనికి ఎంతో ఇష్టమైన వంటకంగా చెబుతారు. ఇది శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలను అందించడమే కాకుండా రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉండేందుకు సహాయపడుతుంది.

Virat Kohli Diet Plan2/5

కోహ్లీ ఫిట్‌నెస్ సీక్రెట్

ఈ సలాడ్‌లో పలు రకాల ఆకుకూరలు, పండ్లు, గింజలు, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ప్రోటీన్లు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా వేసవిలో శరీరాన్ని హైడ్రేటెడ్‌గా ఉంచడంలో ఇది కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.

Virat Kohli Superfood3/5

కోహ్లీ సూపర్ ఫుడ్

ఈ ప్రత్యేక సలాడ్ తయారీకి ఒక కప్పు రాకెట్ ఆకులు, పావు కప్పు పఫ్‌డ్ క్వినోవా, పావు కప్పు వేయించిన క్యాప్సికమ్, ఒక చిన్న గిన్నె పుచ్చకాయ ముక్కలు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల గుమ్మడి గింజలు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల జీడిపప్పు అవసరం. డ్రెస్సింగ్ కోసం ఆలివ్ ఆయిల్, వెనిగర్, తేనె, మస్టర్డ్ సాస్, చిల్లీ సాస్, తగినంత ఉప్పు ఉపయోగించాలి.ముందుగా ఒక పెద్ద గిన్నెలో రాకెట్ ఆకులు, క్వినోవాను వేసుకోవాలి. తర్వాత కాల్చిన క్యాప్సికమ్ ముక్కలు, పుచ్చకాయ ముక్కలను జోడించాలి. ప్రత్యేకంగా తయారు చేసుకున్న డ్రెస్సింగ్‌ను పై నుంచి పోసి బాగా కలపాలి. చివరగా గుమ్మడి గింజలు, జీడిపప్పు చల్లి సర్వ్ చేస్తే రుచికరమైన సూపర్‌ఫుడ్ సలాడ్ సిద్ధమవుతుంది.

Virat Kohli Fitness Secret4/5

బీట్‌రూట్ ప్రయోజనాలు

అంతేకాదు, ఇందులో ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్లు, ఖనిజాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. మెగ్నీషియం, ఐరన్, పొటాషియం, ఫాస్ఫరస్, జింక్ వంటి ఖనిజాలు శరీర ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. బి-విటమిన్లు శక్తి ఉత్పత్తిని పెంచి జీవక్రియలను చురుకుగా ఉంచుతాయి.  

Virat Kohli Diet5/5

విరాట్ కోహ్లీ ఆరోగ్య రహస్యం

గ్లూటెన్ లేని ఆహారం కావడంతో గోధుమలకు ప్రత్యామ్నాయంగా కూడా క్వినోవా ఉపయోగపడుతుంది. ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి, సమతుల్య ఆహారం, క్రమశిక్షణతో కూడిన ఫిట్‌నెస్‌ రొటీన్‌ ఉంటే వయసు కేవలం సంఖ్య మాత్రమే అని ఈ సూపర్‌ఫుడ్ ఎంపిక మరోసారి నిరూపిస్తోంది.

TAGS:
Virat Kohli Diet
Virat Kohli Fitness Secret
Virat Kohli Superfood
Virat Kohli Diet Plan
Beetroot Benefits

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