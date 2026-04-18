German Model On Virat Kohli: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్(ఐపీఎల్)లో బిజీ బిజీగా గడుపుతున్న కింగ్ కోహ్లీపై తాజాగా ఓ రూమర్ వచ్చి పడింది. జర్మన్కు చెందిన లిజ్లాజ్ అనే మోడల్ ఫొటోలు విరాట్ కోహ్లీ లైక్ కొట్టడనే వార్తలు ఇప్పుడు వైరల్గా మారాయి. అయితే ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఆమెను ఫాలో అవ్వని కోహ్లీ తన ఫొటోకు లైక్ కొట్టడం పట్ల సోషల్ మీడియాలో తెగ చర్చ నడుస్తోంది.
ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్(ఐపీఎల్)లో బిజీ బిజీగా గడుపుతున్న కింగ్ కోహ్లీపై తాజాగా ఓ రూమర్ వచ్చి పడింది. జర్మన్కు చెందిన లిజ్లాజ్ అనే మోడల్ ఫొటోలు విరాట్ కోహ్లీ లైక్ కొట్టడనే వార్తలు ఇప్పుడు వైరల్గా మారాయి. అయితే ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఆమెను ఫాలో అవ్వని కోహ్లీ తన ఫొటోకు లైక్ కొట్టడం పట్ల సోషల్ మీడియాలో తెగ చర్చ నడుస్తోంది.
దీనిపై స్పందించిన సదరు జర్మన్ మోడల్ లిజ్లాజ్.. "నేను నిద్రలేచినప్పుడు విరాట్ కోహ్లీ లైక్ కొట్టిన వార్తలను చూశాను. కోహ్లీ నా ఫొటోకు ఎప్పుడు లైక్ కొట్టాడో నాకు తెలియదు. ఆ విషయం నాకు వార్తల ద్వారానే తెలిసింది. విపరీతంగా వైరల్ అయ్యిందని ఆ తర్వాత తెలిసింది" అని ఆమె చెప్పుకొచ్చింది.
విరాట్ కోహ్లీ మొదట లైక్ కొట్టడం చూసి.. ఆనందంగా భావించినా, ఆ తర్వాత దాన్ని అన్లైక్ చేయడం తనకు కొంచెం బాధగా అనిపించిదట. మొత్తం మీద విరాట్ కోహ్లీ లాంటి పాపులర్ వ్యక్తి తనకు సపోర్ట్ ఇవ్వడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందని లిజ్లాజ్ చెబుతున్నారు.
జర్మన్ మోడల్ లిజ్లాజ్ ఇప్పటికే భారత్కు సందర్శించిందట. గోవా, మైసూరు, కూర్గ్, ముంబై, చెన్నై, హైదరాబాద్ సహా ఉత్తర భారతదేశంలో కూడా పర్యటించానని ఆ బ్యూటీ చెప్పింది.
ఇంతకు ముందు తనకు క్రికెట్ అంటే అంతగా తెలియదని.. భారత్ పర్యటనలో ఉన్నప్పుడు క్రికెట్ గురించి తెలుసుకున్నట్లు ఆమె చెప్పింది.
గతంలో తన ఫ్రెండ్స్తో కలిసి బెంగళూరులో ఆర్సీబీ మ్యాచ్ చూసేందుకు వెళ్లినట్లు లిజ్లాజ్ చెప్పింది. తాను ఆర్సీబీకి అప్పటి నుంచి అభిమానిని అయినట్లు వెల్లడించింది. కోహ్లీ మంచి ఆటగాడు అని కింగ్ కోహ్లీపై ప్రశంసంలు కురిపించింది.
అయితే ఓ మోడల్కు విరాట్ కోహ్లీ లైక్ కొట్టడం ఇది మొదటిసారి కాదు. గతంలో లైఫ్బాయ్ యాడ్ లో నటించిన అవ్నీత్ కౌర్ ఫొటోకు కూడా కోహ్లీ లైక్ కొట్టాడని వార్తలు వచ్చాయి.