Virat Kohli: ఐపీఎల్ 2026 ముందు విరాట్ కోహ్లీ న్యూ లుక్.. ఎడమ చేతిపై అదిరిపోయే టాటూ!

Virat Kohli New Tattoo: రేపే ఐపీఎల్ 2026 ప్రారంభం కానుంది. అయితే ఐపీఎల్కు ముందు రన్ మెషిన్ విరాట్ కోహ్లీ మళ్లీ ఓ కొత్త టాటూ వేయించుకున్నాడు. ఇప్పటికే కోహ్లీ చేతిపై పలు టాటూలు ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా వాటికి జోడిగా మరో టాటూను వేయించుకున్నాడు. ప్రస్తుతం విరాట్ కోహ్లీ వేయించుకున్న టాటూ.. నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతోంది.
తొలిసారి ఐపీఎల్ ఛాంపియన్గా బరిలోకి దిగుతున్నాడు విరాట్ కోహ్లీ. తన వ్యక్తిత్వ పరిణామం, పరిపూర్ణతకు చిహ్నంగా తన ఎడమ చేతిపై ఉన్న పాత టాటూలను కొత్త హంగులతో మెరుగుపరుచుకున్నాడు. ‘ఏలియన్స్ టాటూ ఇండియా’లో విరాట్ ఈ టాటూ వేయించుకున్నాడు. అయితే కోహ్లీ వేయించుకున్న ఈ టాటూ అభిమానుల దృష్టిని విపరీతంగా ఆకర్షిస్తోంది.
శివుని స్ఫూర్తితో రూపొందించిన ఒక బాహుబంధాన్ని పునఃరూపకల్పన చేశారు. స్పష్టమైన రూపాన్ని తిరిగి తీసుకువచ్చారు. ‘ఏలియన్స్ టాటూ ఇండియా’ ప్రతినిధులు దీని గురించి వివరిస్తూ.. ఇది కేవలం స్టైల్ కోసం వేయించుకున్నది మాత్రమే కాదని, కోహ్లీ జీవిత ప్రయాణానికి, వ్యక్తిత్వ పరిణామ క్రమానికి ప్రతిరూపమని పేర్కొన్నారు.
విరాట్ కోహ్లీ గతంలో కంటే చాలా మారాడు. తన క్రమశిక్షణతో, అచంచలమైన విశ్వాసంతో ఏ స్థాయికి చేరుకున్నారో ఈ టాటూ ప్రతిబింబిస్తుందని వెల్లడించారు. వాస్తవానికి కోహ్లీ ఎడమ చేతికి ఇప్పటికే టాటూలు ఉన్నాయి.
కోహ్లీ ఎడమ చేతికి అసంపూర్తిగా ఆర్మ్బ్యాండ్ వంటి టాటూలు ఉన్నాయి. కాలక్రమేణా అవి మసకబారిపోయాయి. అందుకే ఈ కొత్త డిజైన్ను రూపొందించారు. పాత గుర్తులను కొన్నింటిని కవర్ చేస్తూ, మరికొన్నింటిని సరిచేస్తూ.. వాటన్నింటినీ ఒక క్రమ పద్ధతిలో కలిపి ఒకే ఒక సంపూర్ణమైన ‘ఫుల్ స్లీవ్’ టాటూగా మార్చారు.
తనలోని పాత అలవాట్లను వదిలేసి, మరింత దృఢమైన వ్యక్తిగా మారిన కోహ్లీ ప్రస్తుత జీవనశైలిని, ఉద్దేశాలను ఈ పెయింటింగ్ ఎంతో లోతుగా వివరిస్తోంది. ఇక విరాట్ కోహ్లీ టాటూ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఫ్యాన్స్ దృష్టిని విపరీతంగా ఆకర్షిస్తోంది.