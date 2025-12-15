English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Virat Kohli House: ఇది ఇల్లు కాదు.. రాజమహల్.. విరాట్ కోహ్లీ ఇంటి లోపలి పిక్స్ చూశారా..!

Virat Kohli House: ఇది ఇల్లు కాదు.. రాజమహల్.. విరాట్ కోహ్లీ ఇంటి లోపలి పిక్స్ చూశారా..!

Virat Kohli House Inside Pics: టీమిండియా రన్‌ మెషీన్ విరాట్ కోహ్లీ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. గ్రౌండ్‌లో కోహ్లీ బ్యాటింగ్ విన్యాసాలు చూసేందుకు ఎగబడే ఫ్యాన్స్.. వ్యక్తిగత విషయాలు తెలుసుకునేందుకు కూడా ఎంతో ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ముంబైలోని అలీబాగ్‌లో ఉన్న కోహ్లీ ఇంటి గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం..
1 /7

సముద్రానికి దగ్గరలో విరాట్ కోహ్లీ అలీబాగ్ ఇల్లు ఉంది. ఈ భవనం దాదాపు 10,000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో చాలా విలాసవంతంగా ఉంది.

2 /7

ఇంట్లో లివింగ్ రూమ్ చాలా ఎత్తుగా నిర్మించడంతో కాంతి బాగా వస్తుంది. గదిలో సోఫాలు, డిఫరెంట్ డిజైన్స్ ఉన్నాయి.  

3 /7

ఈ భవనంలో బయట ఉష్ణోగ్రతను అనుగుణంగా స్విమ్మింగ్ పూల్ ఏర్పాటు చేశారు. సూర్యరశ్మి పడేవిధంగా.. చుట్టూ పచ్చదనం ఉండేలా నిర్మించారు.  

4 /7

కోహ్లీ ఇంటి లోపలి భాగాన్ని ఇటాలియన్ పాలరాయి, టర్కిష్ సున్నపురాయి, సహజ రాళ్లతో నిర్మించడంతో చాలా బ్యూటీఫుల్‌గా కనిపిస్తుంది.  

5 /7

వంటగది చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉండేలా డిజైన్ చేశారు. ఇక ఇంటి తోట దగ్గర ఓపెన్ డైనింగ్ టేబుల్ ఉంది. ఇక్కడ పువ్వులు, లైట్ల మధ్య ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తూ భోజనం చేయవచ్చు.  

6 /7

బెడ్‌రూమ్‌ లగ్జరీగా ఉంటుంది. గోడలపై సింపుల్ పెయింటింగ్స్ ఏర్పాటు చేశారు. విశ్రాంతి కోసం సౌకర్యవంతంగా రూపొందించారు. ఇంట్లో పెద్ద కిటికీలు, గాజు పలకలు ఉన్నాయి. దీంతో తగినంత సహజ కాంతి ఇంట్లోకి వస్తుంది.  

7 /7

బాల్కనీలో కూర్చుంటే సముద్రం, చుట్టుపక్కల ఉన్న పచ్చదనం కనిపిస్తాయి. అంతేకాదు ఇల్లు మొత్తం పచ్చని మొక్కలతో నిండిపోయి ఉంది. తోట, ఖాళీ స్థలాలతో పచ్చదనంతో నిండిపోవడంతో చాలా ప్రశాంత వాతావరణం ఉంటుంది.  

Lucky Zodiac: ఈ వారం.. 4 రాశులవారిపై కనక వర్షం!
6
Zodiac signs

Lucky Zodiac: ఈ వారం.. 4 రాశులవారిపై కనక వర్షం!

Virat Kohli Virat kohli House Virat Kohli News virat kohli home Virat Kohli House Inside Pics

Next Gallery

White Hair To Black: ఇంకెన్నిరోజులు జుట్టుకు రంగు వేస్తారు..ఒక్కసారి ఇలా చేస్తే, జుట్టు నల్లగా తళతళా మెరిసిపోతుంది!