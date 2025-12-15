Virat Kohli House: ఇది ఇల్లు కాదు.. రాజమహల్.. విరాట్ కోహ్లీ ఇంటి లోపలి పిక్స్ చూశారా..!

Virat Kohli House Inside Pics: టీమిండియా రన్ మెషీన్ విరాట్ కోహ్లీ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. గ్రౌండ్లో కోహ్లీ బ్యాటింగ్ విన్యాసాలు చూసేందుకు ఎగబడే ఫ్యాన్స్.. వ్యక్తిగత విషయాలు తెలుసుకునేందుకు కూడా ఎంతో ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ముంబైలోని అలీబాగ్లో ఉన్న కోహ్లీ ఇంటి గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం..
సముద్రానికి దగ్గరలో విరాట్ కోహ్లీ అలీబాగ్ ఇల్లు ఉంది. ఈ భవనం దాదాపు 10,000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో చాలా విలాసవంతంగా ఉంది.
ఇంట్లో లివింగ్ రూమ్ చాలా ఎత్తుగా నిర్మించడంతో కాంతి బాగా వస్తుంది. గదిలో సోఫాలు, డిఫరెంట్ డిజైన్స్ ఉన్నాయి.
ఈ భవనంలో బయట ఉష్ణోగ్రతను అనుగుణంగా స్విమ్మింగ్ పూల్ ఏర్పాటు చేశారు. సూర్యరశ్మి పడేవిధంగా.. చుట్టూ పచ్చదనం ఉండేలా నిర్మించారు.
కోహ్లీ ఇంటి లోపలి భాగాన్ని ఇటాలియన్ పాలరాయి, టర్కిష్ సున్నపురాయి, సహజ రాళ్లతో నిర్మించడంతో చాలా బ్యూటీఫుల్గా కనిపిస్తుంది.
వంటగది చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉండేలా డిజైన్ చేశారు. ఇక ఇంటి తోట దగ్గర ఓపెన్ డైనింగ్ టేబుల్ ఉంది. ఇక్కడ పువ్వులు, లైట్ల మధ్య ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తూ భోజనం చేయవచ్చు.
బెడ్రూమ్ లగ్జరీగా ఉంటుంది. గోడలపై సింపుల్ పెయింటింగ్స్ ఏర్పాటు చేశారు. విశ్రాంతి కోసం సౌకర్యవంతంగా రూపొందించారు. ఇంట్లో పెద్ద కిటికీలు, గాజు పలకలు ఉన్నాయి. దీంతో తగినంత సహజ కాంతి ఇంట్లోకి వస్తుంది.
బాల్కనీలో కూర్చుంటే సముద్రం, చుట్టుపక్కల ఉన్న పచ్చదనం కనిపిస్తాయి. అంతేకాదు ఇల్లు మొత్తం పచ్చని మొక్కలతో నిండిపోయి ఉంది. తోట, ఖాళీ స్థలాలతో పచ్చదనంతో నిండిపోవడంతో చాలా ప్రశాంత వాతావరణం ఉంటుంది.