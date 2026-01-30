English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Virat Kohli: ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌‌లో కనిపించని విరాట్ కోహ్లీ అకౌంట్.. ఆందోళనలో అభిమానులు

Virat Kohli: ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌‌లో కనిపించని విరాట్ కోహ్లీ అకౌంట్.. ఆందోళనలో అభిమానులు

Virat Kohli Instagram Deactivated: టీమిండియా రన్ మెషిన్ విరాట్ కోహ్లీకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతటి పాపులారిటీ ఉందో స్పెషల్‌గా చెప్పనక్కర్లేదు. ముఖ్యంగా కోహ్లీకి ఇన్‌స్టాలో ఆయనకు 274 మిలియన్ల కంటే ఎక్కువ మంది ఫాలోవర్లు ఉన్నారు. ఫుట్‌బాల్ స్టార్స్ రొనాల్డో, మెస్సీ తర్వాత క్రీడా ప్రపంచంలో అత్యధిక ఫాలోవర్లు కలిగిన వ్యక్తి కోహ్లీనే. అయితే సడెన్‌గా కోహ్లీ ఇన్‌స్టా అకౌంట్ డియాక్టివేట్ కావడంతో ఫ్యాన్స్ షాక్ అవుతున్నారు.
 
1 /5

ప్రపంచ క్రికెట్ దిగ్గజం, భారత స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ ఇన్‌స్టా అకౌంట్ ఒక్కసారిగా కనిపించకపోవడంతో సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది. కేవలం కొన్ని గంటల క్రితమే అత్యంత ప్రభావవంతమైన వ్యక్తిగా రికార్డు సృష్టించిన విరాట్ కోహ్లీ అకౌంట్ ఇలా కనిపించకపోవడంతో ఫ్యాన్స్ అంతా ఆందోళన చెందుతున్నారు. 

2 /5

జనవరి 2026 నెలకు సంబంధించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే ఇన్‌స్టా వ్యక్తుల లిస్ట్‌ను అనలిటిక్స్ సంస్థ రిలీజ్ చేసింది. ఇందులో 274.6 మిలియన్ల ఫాలోవర్లతో విరాట్ కోహ్లీ ప్రపంచంలోనే రెండవ స్థానంలో నిలిచారు. ముఖ్యంగా ఎంగేజ్‌మెంట్ రేటులో ఫుట్‌బాల్ స్టార్ లియోనెల్ మెస్సీని కూడా కోహ్లీ అధిగమించడం విశేషం. 

3 /5

అయితే ఇలా ఇన్‌స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ కనిపించకపోవడంపై.. ఇంత వరకూ విరాట్ కోహ్లీ టీమ్ గానీ, ఆయన మేనేజ్‌మెంట్ గానీ ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేయలేదు. గతంలో కూడా కోహ్లీ తన ఫ్యామిలీ కోసం సోషల్ మీడియా నుంచి బ్రేక్ తీసుకున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి.. కానీ అకౌంట్ పూర్తిగా డియాక్టివేట్ చేయడం ఇదే ఫస్ట్ టైమ్.

4 /5

కాగా విరాట్ అకౌంట్ మాత్రమే కాకుండా ఆయన బ్రదర్ వికాస్ కోహ్లీ ఇన్‌స్టా ప్రొఫైల్ కూడా కనిపించడం లేదు. దీంతో అసలు ఏం జరుగుతుందో తెలియక ఫ్యాన్స్ షాక్ అవుతున్నారు. 

5 /5

సాధారణంగా ఇలాంటి సందర్భాల్లో అకౌంట్స్ హ్యాకింగ్‌కు గురవ్వడం లేదా టెక్నికల్ సమస్యల వల్ల తాత్కాలికంగా హైడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందని టెక్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా కోహ్లీ ఇన్‌స్టా అకౌంట్ మళ్లీ ఎప్పుడు యాక్టివేట్ అవుతుందా అని కోట్లాది మంది ఫ్యాన్స్ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.  

Virat Kohli Instagram Deactivated Virat Kohli Virat Kohli Insta Account Kohli Insta Account Deactivated Run Machine Virat Kohli

Next Gallery

Weight Loss Plan: రోజూ ఇవి తింటే.. 7 రోజుల్లో 2 కిలోల బరువు తగ్గుదల