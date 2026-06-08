Virat Kohli Lizlaz Lifestyle: టీమ్ఇండియా మాజీ కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీకి అటు మైదానంలోనే కాకుండా సోషల్ మీడియాలోనూ విపరీతమైన ఫాలోయింగ్ ఉంది. అతడ్ని ఎంతో మంది నిత్యం ఆరాధిస్తూ.. అనుసరిస్తూ ఉంటారు. అయితే ఇటీవలే ఓ జర్మన్ మోడల్ ఫొటోకు అనుకోకుండా లైక్ చేయడం వల్ల ఇప్పుడామె లైఫ్స్టైల్ మారిపోయింది.
విరాట్ కోహ్లీకి సోషల్ మీడియాలో ఎన్నో కోట్ల మంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు. ఇటీవలే ఐపీఎల్ జరుగుతున్న సమయంలో విరాట్ కోహ్లీ ఓ జర్మన్ మోడల్ ఫొటోకు లైక్ చేయడం అప్పట్లో పెద్ద చర్చనీయాంశం అయ్యింది. అయితే ఈ స్పెషల్ లైక్ తర్వాత ఇప్పుడామె జీవితం పూర్తిగా మారిపోయింది.
టీమ్ ఇండియా స్టార్ బ్యాట్స్మెన్ విరాట్ కోహ్లీ గాయం కారణంగా ప్రస్తుతం ఆఫ్ఘనిస్తాన్తో జరిగే వన్డే జట్టుకు దూరమయ్యాడు. అయితే ఆయన తిరిగి టీమ్ఇండియా వన్డే జట్టులో చేరుతాడనే దానిపై ఇంకా స్పష్టత రాలేదు.
విరాట్ కోహ్లీ టీమ్ ఇండియా తరఫున ఆడటాన్ని ఎంతో మంది క్రికెట్ అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. గాయం నుంచి త్వరగా కోలుకొని విరాట్ కోహ్లీ మైదానంలో అడుగుపెట్టాలని ఆశిస్తున్నారు.
కొన్ని రోజుల క్రితం.. ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ 19వ సీజన్ ప్రారంభమైన క్రమంలో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు స్టార్ ప్లేయర్ విరాట్ కోహ్లీ జర్మన్ మోడల్ లిజ్ లాజ్ కు సంబంధించిన ఫొటోకు లైక్ చేశాడు.
విరాట్ కోహ్లీ పెట్టిన ఒక్క లైక్ వల్ల యావత్ భారతదేశం ఈ లిజ్ లాజ్ ఎవరు అంటూ ఆరా తీయడం మొదలుపెట్టారు. ఇంటర్నెట్లో ఆమె కోసం తెగ వెతికేశారు. దీంతో ఆమె పేరు రాత్రికి రాత్రే ఫేమస్ అయిపోయింది.
ఐపీఎల్లో విరాట్ కోహ్లీ జట్టు ఆర్సీబీకి సపోర్ట్ చేసేందుకు లిజ్ లాజ్ జర్మనీ నుంచి భారతదేశానికి వచ్చింది. ఈ సమయంలో, విరాట్ కోహ్లీ ఆమె ఫోటోలలో ఒకదానిని లైక్ చేశాడు.
దీని తర్వాత లిజ్ లాజ్ జీవితం మారిపోయింది. ఈసారి ఐసీసీ మహిళల టీ20 ప్రపంచ కప్ గ్రాండ్ ఓపెనింగ్ లండన్లో జరగనుంది. తొలి మ్యాచ్ జూన్ 12న జరగనుంది. ఈ ప్రపంచ కప్లో లిజ్ లాజ్ క్రికెట్ కంటెంట్ క్రియేటర్గా, కామెంటేటర్గా, ఇన్ఫ్లుయెన్సర్గా చురుకుగా ఉండబోతోంది. కాబట్టి, కోహ్లీ పెట్టిన ఒక లైక్ లిజ్ లాజ్ జీవితాన్ని మార్చేసిందని చెప్పవచ్చు.