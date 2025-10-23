English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Virat kohli: విరాట్ రిటైర్మెంట్..? డకౌట్‌ తర్వాత కోహ్లి చేసిన పని వైరల్‌.. గుడ్‌ బై చెప్పేసినట్టేనా..!

Virat kohli: విరాట్ రిటైర్మెంట్..? డకౌట్‌ తర్వాత కోహ్లి చేసిన పని వైరల్‌.. గుడ్‌ బై చెప్పేసినట్టేనా..!

Virat Kohli Retirement: టీమిండియా సీనియ‌ర్ ప్లేయర్ విరాట్ కోహ్లీకి త‌న వ‌న్డే కెరీర్‌లో ఇలా ఎప్పుడూ జ‌ర‌గ‌లేదు. వ‌రుస‌గా అత‌డు రెండు వ‌న్డే మ్యాచ్‌ల్లో డ‌కౌట్ అయ్యాడు. దీంతో సోష‌ల్ మీడియాలో ప్ర‌స్తుతం కోహ్లీ చ‌ర్చ‌నీయాంశంగా మారాడు. డకౌటై వెళుతున్న స‌మ‌యంలో కోహ్లీ త‌న చేతి గ్లౌజులు తీసి.. వాటితో ప్రేక్ష‌కుల‌కు అభివాదం చేసుకుంటూ వెళ్లాడు. కోహ్లీ చేసిన ఈ ప‌నితో అత‌డి అభిమానుల్లో ఆందోళ‌న మొద‌లైంది. ఈ సిరీస్ అనంత‌రం కోహ్లీ అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌కు వీడ్కోలు ప‌లుకుతాడా..? అనే అనుమానం మొద‌లైంది.  
 
ఇప్పటికే టీ20లు, టెస్ట్‌ల నుంచి రిటైర్ అయిన టీమిండియా దిగ్గజ ప్లేయర్ విరాట్ కోహ్లీ.. ప్రస్తుతం వన్డే ఫార్మాట్‌లో మాత్రమే ఆడుతున్నాడు. అయితే కోహ్లి వైఫల్యం కొనసాగుతోంది. ఆస్ట్రేలియాతో తొలి వన్డేలో డకౌట్‌ అయిన ఈ కుడిచేతి వాటం బ్యాటర్‌.. మరోసారి దాన్నే రిపీట్ చేశాడు. పెర్త్‌లో 8 బాల్స్ ఎదుర్కొని మిచెల్‌ స్టార్క్‌ బౌలింగ్‌లో డకౌట్‌ అయిన కోహ్లి.. అడిలైడ్‌ వేదికగా రెండో వన్డేలోనూ పరుగుల ఖాతా తెరవకుండానే వెనుదిరిగాడు.    

లెగ్‌ బిఫోర్‌ వికెట్‌గా భారత జట్టు ఇన్నింగ్స్‌లో ఏడో ఓవర్లో ఆస్ట్రేలియా యువ పేసర్‌ జేవియర్‌ బార్ట్‌లెట్‌ బంతితో రంగంలోకి దిగాడు. ఈ క్రమంలో ఐదో బంతిని ఎదుర్కొన్న కోహ్లి వికెట్ల ముందు అతడికి దొరికిపోయాడు. బార్ట్‌లెట్‌ సంధించిన బంతిని ఫ్లిక్‌ షాట్‌ ఆడబోయిన కోహ్లి విఫలమయ్యాడు. బంతి బ్యాట్‌కు బదులు ప్యాడ్‌కు తాకింది. దీంతో ఫీల్డ్‌ అంపైర్‌.. ఆసీస్‌ బౌలర్లు అప్పీలు చేసిన వెంటనే అవుట్‌ అంటూ వేలు పైకెత్తాడు.   

దీంతో కోహ్లితో పాటు అడిలైడ్‌ స్టేడియంలోని అభిమానులంతా తీవ్ర నిరాశకు గురయ్యారు. నాలుగు బంతులు ఎదుర్కొన్న కోహ్లి ఇలా మరోసారి సున్నా చుట్టడంతో స్టేడియం అంతా సైలెంట్‌ అయిపోయింది. వన్డే క్రికెట్‌లో కోహ్లి తన 17 ఏళ్ల కెరీర్‌లో వరుసగా రెండుసార్లు డకౌట్‌ కావడం ఇదే తొలిసారి.   

ఇదిలా ఉంటే.. ఔట్ అయిన తర్వాత పెవిలియన్‌కు చేరే క్రమంలో కోహ్లి గ్లోవ్స్‌ తీసి.. అభిమానులకు ధన్యవాదాలు చెబుతూ డ్రెసింగ్‌ రూమ్‌ వైపు వెళ్లడం రిటైర్మెంట్‌ వదంతులకు ఊతమిచ్చింది. ఆస్ట్రేలియాతో గతేడాది బోర్డర్‌-గావస్కర్‌ ట్రోఫీ టెస్టు సిరీస్‌లోనూ వరుస వైఫల్యాల నేపథ్యంలో.. కోహ్లి ఆఖరి మ్యాచ్‌లో ఇలాగే చేశాడంటూ ఫ్యాన్స్‌ గుర్తుచేసుకున్నారు. ఇక ఆ సిరీస్‌ తర్వాత కోహ్లి టెస్టులకు రిటైర్మెంట్‌ ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే.   

ఈ నేపథ్యంలో కోహ్లీ తాజా చర్య కూడా వన్డే రిటైర్మెంట్‌కు సంకేతమేనంటూ అభిమానులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. మరికొంత మంది మాత్రం తనకెంతో ఇష్టమైన అడిలైడ్‌ వేదికపై కోహ్లి చివరి వన్డే ఆడేశాడని.. ఓవల్‌తో పాటు ఇక్కడి అభిమానులకు మాత్రమే గుడ్‌బై చెప్పాడని అభిప్రాయపడుతున్నారు.    

చివరగా ఐసీసీ చాంపియన్స్‌ ట్రోఫీ-2025 బరిలో దిగిన కోహ్లి ఏడు నెలల విరామం తర్వాత మళ్లీ ఆసీస్‌తో వన్డేతో రీఎంట్రీ ఇచ్చాడు. అయితే, పునరాగమనంలో ఇలా వరుసగా డకౌట్లు కావడం భవిష్యత్తును ప్రశ్నార్థకం చేసింది. వన్డే వరల్డ్‌కప్‌-2027 ఆడాలని కోహ్లి పట్టుదలగా ఉండగా.. చీఫ్‌ సెలక్టర్‌ అజిత్‌ అగార్కర్‌ మాత్రం ఇది కుదరదనే సంకేతాలు ఇచ్చాడు.  ఆసీస్‌తో వన్డే జట్టు ప్రకటన సందర్భంగా రోహిత్‌ శర్మ, కోహ్లి తమకు ఈ విషయమై హామీ ఇవ్వలేదని.. అందుకే రోహిత్‌ను వన్డే కెప్టెన్‌గా తొలగించినట్లు తెలిపాడు. కాగా రో- కో ఇప్పటికే పొట్టి ఫార్మాట్‌, టెస్టులకు గుడ్‌ బై చెప్పి.. వన్డేల్లో మాత్రమే కొనసాగుతున్నారు.    

Virat Kohli Retirement Virat Kohli cricketer virat kohli Kohli Virat Kohli Duck Out Virat Kohli Australia Match Ind vs Aus Ind Vs Aus 2nd Odi team India

