  • Ind vs NZ 1st ODI: విరాట్‌ కోహ్లీ పరుగులతో రికార్డులు.. న్యూజిలాండ్‌పై భారత్‌ తొలి విజయం

Ind vs NZ 1st ODI Highlights: Virat Kohli Missed Ton Team India Defeats To New Zealand With 4 Wickets: స్వదేశంలో మరోసారి భారత జట్టు సత్తా చాటింది. న్యూజిలాండ్‌తో జరిగిన తొలి వన్డేలో సంచలన ప్రదర్శన కనబర్చి భారీ చేజింగ్‌ చేసి మ్యాచ్‌ను సొంతం చేసుకుంది. విరాట్‌ కోహ్లీ కొద్దిలో సెంచరీ మిస్సవగా.. కెప్టెన్‌ గిల్‌ అదిరిపోయే రీతిలో అర్ధ సెంచరీ నమోదు చేశాడు. తీవ్ర ఉత్కంఠ రేకెత్తించిన ఈ మ్యాచ్‌ విశేషాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ఆతిథ్య జట్టు న్యూజిలాండ్‌ భారీ స్కోర్‌ నమోదు చేసినా భారత జట్టు సునాయాసంగా ఛేదించి తొలి వన్డే మ్యాచ్‌ను సొంతం చేసుకుంది. విరాట్‌ కోహ్లీ 93 పరుగులతో దుమ్మురేపగా.. యువ కెప్టెన్‌ శుభమన్‌ గిల్‌ అర్ధ సెంచరీ నమోదు చేశాడు. తొలి మ్యాచ్‌ను సొంతం చేసుకుని భారత్‌ ఆధిక్యత కనబర్చింది. ఆ మ్యాచ్‌ విశేషాలు ఇలా ఉన్నాయి.

వడోదర అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌ స్టేడియంలో ఆదివారం న్యూజిలాండ్‌, భారత్‌ మధ్య తొలి వన్డే మ్యాచ్‌ జరిగింది. టాస్‌ గెలిచి భారత్‌ బౌలింగ్‌కు దిగగా.. బ్యాటింగ్‌కు దిగిన న్యూజిలాండ్‌ 50 ఓవర్లలో 8 వికెట్లు కోల్పోయి 300 పరుగులు నమోదు చేసింది. డారిల్‌ మిచెల్‌ 84 పరుగులతో భారీ ఇన్నింగ్స్‌ ఆడగా.. హెన్రీ నికోలస్‌ (62), డేవాన్‌ కాన్వే (57) అర్థ సెంచరీలు నమోదు చేశారు.

బౌలింగ్‌ విషయంలో భారత్‌ అదరగొట్టగా ప్రత్యర్థి స్కోర్‌ బోర్డును మాత్రం నియంత్రించలేకపోయింది. తెలంగాణ ఆటగాడు మహ్మద్‌ సిరాజ్‌తోపాటు ప్రసిద్‌ కృష్ణ, హర్షిత్‌ రాణా తలా రెండేసి వికెట్లు తీశారు. ఆలౌట్‌కు ప్రయత్నించగా కుదరలేదు.

ఛేజింగ్‌కు దిగిన భారత్‌ దుమ్మురేపింది. 6 వికెట్ల నష్టానికి ఒక ఓవర్‌ మిగిలిండగానే 306 పరుగులు నమోదు చేసి టీమిండియా విజయం సాధించింది. ఛేజింగ్‌ అంటే విరాట్‌ కోహ్లీ అన్నట్టు అదే తీరునా ఆడి ప్రేక్షకులకు చక్కటి వినోదం అందించాడు. 91 బంతుల్లో 93 పరుగులు చేసి కొద్దిలో శతకాన్ని కోల్పోయాడు. అతడి శిష్యుడు, యువ కెప్టెన్‌ 71 బంతుల్లో 56 పరుగులతో అర్ధ శతకం నమోదు చేయగా.. వైస్‌ కెప్టెన్‌ శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ (49) రాణించాడు.

భారత్‌ను దెబ్బతీయాలని న్యూజిలాండ్‌ బౌలర్లు ప్రయత్నం చేయగా.. చివరి వరకు విఫలమయ్యారు. నాలుగు వికెట్లతో కేల్‌ జేమిసన్‌ తీవ్ర ప్రయత్నం చేయగా మిగతా బౌలర్లు సహకరించలేకపోవడంతో న్యూజిలాండ్‌ ఓటమిని చవిచూసింది.

ఈ విజయంతో మూడు వన్డేల సిరీస్‌లో 1-0తో భారత్‌ ఆధిక్యంలోకి వచ్చింది. తన బ్యాటింగ్‌తో దుమ్మురేపిన విరాట్‌ కోహ్లీ మరో అరుదైన ఘనతను నమోదు చేశాడు. అత్యంత వేగంగా 28,000 పరుగులు సాధించిన ఆటగాడిగా విరాట్‌ కోహ్లీ రికార్డు సాధించాడు. కోహ్లీ కంటే కుమార సంగక్కర, సచిన్‌ టెండూల్కర్‌ నమోదు చేశారు.

