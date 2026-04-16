Virat Kohli Net Worth: విరాట్ కోహ్లీ ఐపీఎల్ శాలరీ ఎంతో తెలుసా.. రూ.12 లక్షల నుంచి మొదలై..!

Virat Kohli IPL 2026 Salary: ఐపీఎల్ మొదటి సీజన్ 2008 నుంచి విరాట్ కోహ్లీ రాజస్థాన్ రాయల్స్ టీమ్కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఒకే ఫ్రాంచైజీకి ఆడుతున్న ఏకైక ప్లేయర్గా ఉన్నాడు. కోహ్లీ జీతం మొదటి మూడు సీజన్లలో లక్షల్లో ఉండగా.. ప్రస్తుతం 175 రెట్లు పెరిగింది. మొదటి సీజన్ నుంచి ప్రస్తుత సీజన్ వరకు కోహ్లీ ఐపీఎల్ శాలరీ ఎంత ఉందో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం..!
అండర్-19 టీమ్ తరఫున సత్తా చాటిన విరాట్ కోహ్లీని రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు వేలంలో రూ.12 లక్షలకు సొంతం చేసుకుంది. అప్పుడు బౌలర్లపై వేట మొదలు పెట్టిన కోహ్లీ.. ఇప్పటికి దుమ్ములేపే ఆటతో ఫ్యాన్స్ను అలరిస్తున్నాడు.
మొదటి సీజన్ల వరకు రూ.12 లక్షల వరకే అందుకున్నాడు. విరాట్ కోహ్లీ తమకు పెద్ద ఆస్తిగా భావించిన ఆర్సీబీ యాజమాన్యం.. 2013 సీజన్లో కెప్టెన్గా ప్రకటించింది. అప్పటి నుంచి కోహ్లీ శాలరీలో భారీ పెరుగుదల మొదలైంది.
2011-2013 వరకు ఒక్కో సీజన్కు రూ.8.28 కోట్లు, 2014-2017 వరకు ఒక్కో సీజన్కు రూ.12.5 కోట్లు, 2018-2021 మధ్య రూ.17 కోట్లు, 2022-2024 మధ్య సీజన్కు రూ.15 కోట్లు అందుకున్నాడు.
2025 సీజన్ నుంచి రూ.21 కోట్లు అందుకుంటున్నాడు. అంటే మొదటి రూ.12 లక్షలతో మొదలై ప్రస్తుత సీజన్ వరకు 175 రెట్లు పెరిగింది. గత ఏడాది ఆర్సీబీ కప్ గెలవడంతో 18 ఏళ్ల కోహ్లీ కోరిక కూడా నెరవేరింది.
ఐపీఎల్తోనే కాకుండా.. ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్, ప్రకటనల ద్వారా కోహ్లీ భారీగా సంపాదించాడు. అందుకే కోహ్లీని ప్రపంచంలోనే అత్యంత ధనవంతులైన క్రికెటర్లలో ఒకరిగా చెబుతారు. ప్రస్తుత కోహ్లీ నెట్వర్త్ రూ.1,100 కోట్లకు పైగా ఉంటుందని అంచనా.