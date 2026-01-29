Virat Kohli vs Sachin Tendulkar: సెంచరీల పరంగా.. ఆస్తి పరంగా.. ఇద్దరిలో ఎవరు ముందున్నారంటే..!

Virat Kohli vs Sachin Tendulkar: ఇటీవల న్యూజిలాండ్తో జరిగిన వన్డే సిరీస్లో విరాట్ కోహ్లీ మరో అద్భుతమైన సెంచరీతో వార్తల్లో నిలిచాడు. ఇది అతని అంతర్జాతీయ కెరీర్లో 85వ సెంచరీ. దీంతో సహజంగానే విరాట్ కోహ్లీ వర్సెస్ సచిన్ టెండూల్కర్ పోలిక మళ్లీ తెరపైకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా 85 సెంచరీల తర్వాత ఇద్దరి కెరీర్.. అలాగే సంపాదనపై కూడా చర్చ మొదలైంది.
సచిన్ టెండూల్కర్ను క్రికెట్ దేవుడిగా పిలుస్తారు. ఆయన తన కెరీర్లో మొత్తం 100 అంతర్జాతీయ సెంచరీలు చేసి ఇప్పటికీ చెరగని రికార్డు నెలకొల్పాడు. విరాట్ కోహ్లీ మాత్రం ఈ తరం క్రికెట్కు ప్రతీకగా మారాడు. 85 సెంచరీలు పూర్తి చేయడంలో కోహ్లీ, సచిన్ కంటే వేగంగా ఈ మైలురాయిని చేరాడు. కోహ్లీకి 626 ఇన్నింగ్స్లు సరిపోగా.. సచిన్కు 673 ఇన్నింగ్స్లు పట్టాయి.
ఫార్మాట్ల విషయానికి వస్తే..కోహ్లీ వన్డేల్లో 54, టెస్టుల్లో 29, టీ20ల్లో 1 సెంచరీ చేశాడు. సచిన్ టెస్టుల్లో 42, వన్డేల్లో 43 సెంచరీలు సాధించాడు. పరుగుల పరంగా చూస్తే సచిన్ కొంచెం ముందున్నాడు. 85వ సెంచరీ సమయానికి సచిన్ దాదాపు 29,283 పరుగులు చేయగా, కోహ్లీ సుమారు 28,215 పరుగులు చేశాడు. అయితే కోహ్లీ సగటు మాత్రం సచిన్ కంటే మెరుగ్గా ఉంది.
అర్ధసెంచరీల విషయంలో కూడా కోహ్లీ స్వల్పంగా ఆధిక్యంలో ఉన్నాడు. ఈ దశలో కోహ్లీ మొత్తం 231 సార్లు 50కి పైగా స్కోర్ చేయగా, సచిన్ 227 సార్లు చేశాడు. ఇది కోహ్లీ నిలకడను చూపిస్తుంది.
ఇప్పుడు అందరి మనసులో ఉన్న ప్రశ్న… కోహ్లీ సచిన్ 100 సెంచరీల రికార్డును బ్రేక్ చేయగలడా? ప్రస్తుతం వన్డే మ్యాచ్లు తక్కువగా ఉండటంతో అది కాస్త కష్టమే. అయినా కోహ్లీ ఫామ్ చూస్తే 95 లేదా 96 సెంచరీల వరకు చేరే అవకాశం ఉందని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.
ఇక ఇద్దరిలో ఎవరు ధనవంతులు..అనే ప్రశ్న కూడా బాగా ట్రెండ్ అవుతోంది. లభ్యమైన అంచనాల ప్రకారం, సచిన్ టెండూల్కర్ నెట్ వర్త్ సుమారు ₹1250 కోట్ల వరకు ఉన్నట్లు చెబుతున్నారు. మరోవైపు విరాట్ కోహ్లీ నెట్ వర్త్ దాదాపు ₹650 కోట్లకు పైగా ఉందని సమాచారం. బ్రాండ్ విలువ, వ్యాపారాలు, ఎండార్స్మెంట్లలో ఇద్దరూ టాప్లోనే ఉన్నారు.